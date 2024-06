Ciolacu: Cazul Coldea a creat un precedent. Instituţia din care a făcut parte şi statul român au de suferit

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seară, la Antena 3, că dosare precum cel în care sunt anchetaţi generalii Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă afectează instituţia din care cei doi au făcut parte, dar şi credibilitatea statului român. Ciolacu mai spune că va ridica în CSAT problema legislaţiei depăşite care guvernează funcţionarea serviciilor de informaţii, potrivit News.ro.

„Vorbim concret de un caz. Cazul Coldea este un precedent, în acest moment creat. Cine are de suferit? Are, în primul rând, instituţia din care a făcut parte. Cine mai are de suferit? Statul român şi credibilitatea statului român. În momentul în care românul se uită la televizor şi vede că oameni care au gestionat informaţii şi-au creat o încrengătură pentru a scoate bani şi a face acte de corupţie, în momentul ăla încrederea în statul român normal că scade.

De aceea am zis: e o discuţie foarte serioasă, e o discuţie pe care trebuie să o avem instituţional. Avem o legislaţie depăşită, pe care nimeni nu şi-a asumat-o până acum, să se intre în Parlament, în comisiile de specialitate, avem comisie pentru SIE şi comisie pentru SRI, de monitorizare a activităţii, nimeni nu a schimbat această legislaţie din anul 1992. E normal că este depăşită.

Se pot lua măsuri imediate, instituţionale la fiecare instituţie în parte, pentru că semnează nişte acorduri şi nişte contracte de muncă, presupun, sau se va intra în comisiile de specialitate în Parlament, în comisiile de monitorizare. Eu cred ... din funcţia de prim-ministru o să ridic această discuţie în CSAT, împreună cu toţi directorii instituţiilor să vedem care este abordarea: grăbim modificarea legislativă, se pot lua măsuri în fiecare instituţie în parte şi face reguli foarte clare pentru toată lumea”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El este de părere că numărul mandatelor directorilor serviciilor de informaţii ar trebui limitat la două.



„Consider că mandatele pentru director la SRI, la SIE, la SPP sau la orice serviciu trebuie să fie limitate la două mandate”, a spus Ciolacu.

