Cine este Dragoș Sprînceană, milionarul româno-american trimis ca emisar special al României pentru legătura cu administrația Trump

Premierul Marcel Ciolacu a considerat că se impune ca țara noastră să aibă emisari speciali în SUA, atât din partea Preşedinţiei, cât şi din partea Guvernului, care să se ocupe de comunicarea dintre cele două țări, până când va fi pusă problema schimbării ambasadorului. Este vorba de doi români, „unul din România, unul stabilit în America”, potrivit premierului. Cel stabilit în SUA este milionarul Dragoș Sprînceană, emigrat în 2002, membru al Partidului Republican, din care face parte și Donald Trump.

Premierul a anunţat joi că a trimis doi emisari în SUA pentru a discuta la Mar-a-Lago cu reprezentanţi ai administraţiei Trump, menționând că și preşedintele interimar Ilie Bolojan știe despre acest lucru. Șeful Executivului a precizat că unul dintre cei doi emisari este din SUA.

„Sunt doi români, unul din România, unul stabilit în America. Nu au plecat pe bani guvernamentali. Amândoi sunt pe banii lor”, a subliniat joi premierul.

Potrivit HotNews.ro, unul dintre cei doi emisari este Dragoș Sprînceană, un om de afaceri român stabilit în Statele Unite.

Membru al Partidului Republican, din care face parte și Donald Trump, Sprînceană a confirmat pentru publicația citată că el este unul dintre cei doi emisari ai României care vor ține legătura cu Administrația Trump. „Da, eu sunt unul dintre emisari”, a declarat Dragoș Sprînceană pentru HotNews.ro.

Scopul discuțiilor cu administrația Trump este „îmbunătățirea relațiilor bilaterale strategice și economice”, a mai spus Sprînceană.

„Nu vreau să iau decizii premature”

Dragoș Sprînceană a acordat postului de televiziune Antena 3 CNN un interviu în luna ianuarie a acestui an. El a spus atunci că „România ar trebui să aibă un om de afaceri la cârmă, fiindcă domnii politicieni români sunt lipsiți de experiență”, și a recunoscut că s-a gândit să candideze la alegerile prezidențiale din România, dar nu a vrut să ia o decizie prematură.

„Eu, de obicei, ca și în afaceri, când mă bag, de obicei câștig, și nu intru doar așa să mă aflu în treabă, sau ca un om de afaceri. Și fiindcă îmi pasă atât de imaginea mea, cât și de imaginea României, nu vreau să iau decizii premature”, a declarat Sprînceană la începutul anului.

Cine este Dragoș Sprînceană

În vârstă de 45 de ani, Dragoș Sprînceană este un om de afaceri de origine română stabilit în SUA, membru al Partidului Republican. El este din Constanța, acolo unde a absolvit Facultatea de Management Financiar Contabil.

Sprânceană e emigrat în Statele Unite în anul 2002, iar primul său job a fost de paznic la un resort. În paralel, el a urmat cursurile unei alte facultăți, conform tribuna.us, o publicație românească din SUA.

Omul de afaceri a declarat sursei citate că nu are firme înregistrate în România, dar la compania din SUA are mulți angajați români.

„În momentul de faţă sunt în domeniul Industriei Transporturilor. Deci nu consider că sunt în domeniul Economic Financiar pe care l-am studiat în facultate. Dar toate aceste joburi şi experiența acumulată m-au ajutat enorm să îmi creez o formulă proprie de succes pentru compania pe care o dețin – GoldCoast Logistics Group, sub umbrela căreia funcționează alte 6 companii. În momentul de față avem 3 terminale - în Illinois, Arizona şi Florida, plus birouri în Europa la Constanța, Baia Mare şi Chișinău, peste 250 de camioane şi trailere, peste 350 de angajați şi o cifră de afaceri de 60 de milioane de dolari”, spune afaceristul.

Dragoș Sprînceană este căsătorit și are trei copii.

Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că Dragoș Sprînceană a fost unul dintre sponsorii importanți din campania prezidențială a lui Donald Trump de anul trecut.

Editor : Liviu Cojan