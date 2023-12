Ciolacu, despre cazul internatului de la Odorheiu Secuiesc: „Cei vinovaţi vor plăti, fără nicio excepţie”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marţi, cu referire la cazul internatului Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, unde un adolescent a murit după ce un perete s-a prăbuşit peste el, că este în derulare o anchetă, iar cei vinovaţi vor plăti, „fără nicio excepţie”.

„Astăzi, doamna ministru al Educaţiei se va deplasa acolo, ca să vadă locurile pentru ceilalţi copii. Aşteptăm ancheta. Cred că eram împreună cu domnul preşedinte Nicolae Ciucă când domnul Arafat a anunţat producerea acestui eveniment tragic. Important este să luăm măsuri, câte una, câte una încercăm să le închidem. Nu ştiu dacă se confirmă că s-au făcut anumite lucrări în zonă. Categoric că cei vinovaţi vor plăti, fără nicio excepţie. Un copil şi-a pierdut viaţa şi am văzut cu toţii ce s-a întâmplat. Pe zona executivă s-au luat toate măsurile şi am salvat o fetiţă, care a fost scoasă de sub dărâmături tot în stop cardiac şi, foarte curând, chiar dacă a fost descoperit al patrulea copil, un băieţel, el nu a mai putut fi salvat”, a declarat Marcel Ciolacu marți, potrivit Agerpres.

Luni, un perete al internatului Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc s-a prăbuşit, sub dărâmături fiind prinşi patru elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani. Un băiat de 17 ani a decedat, iar ceilalţi trei au ajuns la spital.

