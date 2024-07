Ciolacu, despre OUG contestată de șoferi: Trebuie găsite soluţii în lupta împotriva drogurilor, dar nici să facem o nedreptate

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat luni, la sediul partidului, că va avea discuţii cu miniştrii, în privinţa modificărilor legale referitoare la şoferii care consumă droguri, pentru a lua o decizie în şedinţa de Guvern de joi. El a precizat că trebuie găsite soluţii ca să nu abandonăm lupta împotriva drogurilor dar nici să facem o nedreptate unor oameni nevinovaţi şi a adăugat că în mod categoric, răspunsul la testul făcut de Poliţie trebuie să fie între 48 de ore şi 72 de ore, de la IML.



„Astăzi, din acest moment merg la Guvern şi am întâlnire cu ministrul Transporturilor, discutăm şi despre Valea Oltului, şi despre Tarom, am cu ministrul Finanţelor, cu domnul Boloş, am întâlnire cu domnul vicepremier şi ministru de Interne, cu ministrul Energiei şi cu ministrul Fondurilor Europene. Discutăm toate problemele şi vedem ce punct trebuie să modificăm joi, în şedinţa de guvern, cu aplicarea legii. Totuşi, trebuie găsite soluţii ca să nu abandonăm lupta împotriva drogurilor, categoric, dar nici să facem o nedreptate prin această luptă, unor oameni nevinovaţi. Categoric, răspunsul trebuie să fie între 48 de ore şi 72 de ore, de la INML. Până acum se făcea imediat dosar, în urma testului făcut. Toate aceste lucruri se vor lămuri joi”, a spus premierul, citat de News.ro.

Marcel Ciolacu a precizat că în privinţa achiziţiilor pentru realizarea acestor teste într-un timp rezonabil nu este vorba de un efort financiar. ”E o sumă simbolică pentru Guvernul României, una sau două milioane de euro, o să vorbesc cu domnul Boloş”, a precizat şeful Executivului.

Întrebat despre cazurile în care şoferilor li se ridică permisul pentru că au luat o pastilă de răceală, premierul Ciolacu a răspuns: ”Nu s-a întâmplat până acum acest lucru. Dvs puneţi o întrebare ca şi cum s-ar întâmpla acest lucru. Joi vom lua măsurile ca acest lucru să nu se întâmple”.

