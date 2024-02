Ciolacu: Eu nu îl jignesc pe Nicolae Ciucă și nu îi voi cere niciodată să renunțe la un candidat al PNL în favoarea PSD

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, că nu îi va cere niciodată președintelui PNL, Nicolae Ciucă, să renunțe la un candidat liberal în favoarea social-democraților. „Eu știu că e greu să înțelegem că există relații de respect chiar și între adversari politici, uitați că există”, spune șeful Guvernului. Declarația vine după ce luni seară, potrivit surselor Digi24.ro, liderii coaliției nu au reușit să cadă de acord privind calendarul alegerilor din acest an.

Marcel Ciolacu spune că negocierile din cadrul coaliției nu s-au blocat, ci au fost luate decizii financiare. „Nu s-au blocat, dimpotrivă. Am luat decizii pe ce aveam urgențe legislative, cum e situația financiară. Dumneavoastră când ați mers pe stradă v-a întrebat cineva de comasare? Pe mine nu m-a întrebat nimeni”, spune premierul.

Întrebat dacă s-a discutat despre renunțarea la Primăria Capitalei, astfel încât PNL să susțină candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Ciolacu a afirmat: „Nu a fost o discuţie - am văzut tot felul de discuţii - că vrea PSD să dea preşedintele, vrea PNL. Vă spun că nu au fost aceste discuţii. Eu nu-l jignesc pe Nicolae Ciucă, deci, nu îi voi cere niciodată ca PNL-ul să renunțe la un candidat în favoarea PSD-ului și nici Nicolae Ciucă nu-mi va solicita mie niciodată acest lucru pentru că m-ar jigni. Eu știu că e greu să înțelegem că există relații de respect chiar și între adversari politici, uitați că există”.

Despre punctele unde PNL şi PSD nu s-au înțeles privind comasarea alegerilor, Ciolacu a spus: „Specificul fiecăruia... și mai ales nu avem toate informațiile cum se vor desfășura aceste alegeri ținând cont că nu sunt suprapuse. Să nu cumva să încurcăm din dorința de a fi mai multă vreme la vot, de fapt să viciem un rezultat al alegerilor. În momentul acesta, AEP (Autoritatea Electorală Permanentă) face o informare pe legislaţie. La toți ne trec lucruri prin cap câteodată bune, câteodată nu foarte bune, haideți să vedem dacă se pot pune și în aplicare”.

Vineri are loc o nouă rundă de negocieri

Șeful Executivului spune că vineri va avea loc o nouă întâlnire între liderii coaliţiei pe tema comasării alegerilor, în cadrul căreia se va discuta în ce măsură o astfel de variantă este realizabilă din punct de vedere tehnic.

„Cu comasarea a rămas foarte bine, în acest moment, avem alegeri conform legii. Avem patru rânduri de alegeri, cu adevărat, cum am avut şi crize suprapuse, anul acesta vom avea şi alegeri suprapuse, într-un singur an, patru rânduri de alegeri . (...) În primul rând avem o legislaţie. (...) Sunt lucruri bune pentru democraţie, ce înseamnă esenţa democraţiei, o prezenţă cât mai mare la vot. În cazul unei comasări, ştim cu toţii că la alegerile europarlamentare, de obicei, prezenţa este foarte scăzută, dacă nu inventăm un referendum pentru penali, pe care pe urmă îi punem pe liste. Şi atunci s-a venit cu această idee că ar fi chiar mai democratic. Alţi colegi din opoziţie au zis: 'Domne' nu e democratic, că, de fapt, direcţionaţi un vot'. Am văzut că şi în alte state europene se face această comasare, am văzut că Austria a anunţat şi acum a anunţat că nu ar fi aşa democratic să le facă, deci, este evident că fiecare are specificului lui şi părerile lui”, a declarat Ciolacu.

El a explicat că trebuie ţinut cont şi de posibilităţile tehnice de realizare a comasării.

„O să mai stăm de vorbă, vineri, pe acest subiect, să vedem tehnic cum se face. Şi aici am vrut şi părerea domnilor primari şi am stat cu dânşii de vorbă, tehnic cum sunt, sunt două birouri, e un birou comun? Vrem şi părerea STS, deci nu e un lucru în care ne aruncăm cu capul înainte, luăm o decizie şi pe urmă vedem că, tehnic, nu o putem pune în aplicare”, a spus Ciolacu.

PSD şi PNL nu au ajuns luni la un acord privind o comasare a alegerilor locale cu europarlamentare şi parlamentare cu prezidenţiale.

În lipsa unei înţelegeri între cele două partide, alergerile ar urma să aibă loc la termen.

