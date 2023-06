Ciolacu explică tinerețea lipsă din CV: Mi-am cumpărat toată concurența din jur. Am avut norocul să închidem balconul

După ce Guvernul său a fost învestit cu 290 de voturi, noul premier al României, Marcel Ciolacu, a vorbit cu jurnaliștii despre viața personală și le-a dezvăluit mai multe detalii „secrete”. El a explicat de ce a început facultatea la 24 de ani și de ce și-a luat licența abia după nouă ani. A povestit și despre situația financiară a părinților săi, dar și despre apartamentul pe care l-a cumpărat împreună cu soția sa, din banii câștigați din propria afacere, și despre cum „a avut norocul” să închidă și balconul.

Noul premier le-a oferit jurnaliștilor câteva detalii „secrete” despre viața sa. Ciolacu spune că nu mai are mașină personală de câțiva ani, că cele pe care le-a avut au fost toate second-hand și a promis că nu a furat niciodată nimic.

A lămurit și problema anilor lipsă din CV și a explicat că a dat examenul de licență mai târziu pentru că a avut alte priorități legate de familie și de afaceri.

Ciolacu a mai spus că „singurul lucru neterminat” din viața lui este doctoratul, de la care a fost exmatriculat, și a promis că atunci când va ieși din politică va termina și doctoratul.

„Eu nu am mașină personală de 5 sau 6 ani. Am condus și Volkswagen, am condus și Opel Kadett, după ce s-a născut băiatul, dar le-am vândut pe toate. Erau cumpărate second-hand din Germania. M-am dus personal acolo, pentru că am avut un frate care s-a dus la muncă în Germania cu familia.

Va trebui la un moment dat să stăm să prezint toată viața mea în detaliu, astfel încât să nu mai circule minciuni.

Ce vă pot spune foarte clar e că nu am furat niciodată, nu am fost chemat niciodată la DNA. Am avut plângeri și am primit aceste clasări și cred că o să mai primesc mult timp. Nu am făcut ceva de care să îmi fie rușine mie, familiei sau părinților. Nu am făcut nimic rău împotriva nimănui și mi-am asumat tot ce am făcut.

O să vă dau toate detaliile în ceea ce privește când am dat examenul de licență. A ținut de decizia mea și a familiei mele. Am terminat liceul, mi-am luat bacalaureatul, am dat la Facultatea de Drept și nu am intrat. Pe vremea mea, dumneavoastră sunteți mai norocoși, m-am dus în armată. A venit Revoluția, m-am căsătorit, au devenit altele prioritățile mele, am terminat facultatea.

În acel moment, tatăl meu câștiga suficient pentru că era pilot militar, dar a ieșit la pensie. Noi suntem trei frați, ei erau căsătoriți, au apărut nepoții. Nu am cerut niciodată bani de la părinții mei, așa că am mers spre zona privată. Am lucrat la o companie româno-israeliană de import-export, am lucrat și ca muncitor la Electronica Industrială, apoi mi-am făcut propria companie.

După ce mi-am cumpărat toată concurența din jur, după 7 ani, când a apărut și copilul în familia noastră și ne-am luat un apartament cu două camere pe strada Viitorului și am avut și norocul să ne închidem balconul, m-am hotărât că m-am plictisit să fac afaceri.

Am venit, mi-am terminat studiile, am intrat în administrație locală, am fost prefect interimar, am pierdut alegerile, m-am dus director la cea mai mare companie, cel mai mare angajator din Buzău, am ajuns viceprimar, parlament... Ăsta este marele secret, mare lucru ascuns de mine. Deciziile mi le asum și deciziile le-am luat așa cum a fost mai bine pentru familia mea.

Am luat nota 9 la licență, dacă vreți vă și arăt. La doctorat am fost exmatriculat. Este singurul lucru neterminat din viața mea. După ce mă las de politică, vă promit că termin și doctoratul”.

