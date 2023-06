Noul premier, Marcel Ciolacu, și-a actualizat CV-ul cu anii de studii lipsă, după ce presa a ridicat semne de întrebare legate de faptul că șeful PSD nu a menționat în biografia sa liceul absolvit și de ce a început facultatea la o vârstă mai înaintată. Totodată, din CV-ul publicat pe site-ul Camerei Deputaților lipseau anii dintre perioada post-liceu, dinainte de Revoluție, până în 2004.

În noul CV, care poate fi consultat aici, obținut de Digi24.ro, Marcel Ciolacu menționează că a studiat la Liceul de Filologie-Istorie „Mihai Eminescu”, din Buzău, în perioada 1982-1986.

Între 1991 și 1995, președintele PSD a urmat cursurile Facultății de Drept la Universitatea Ecologică din București, susținând examenul de licență, conform jurnaliștilor de la G4Media, în 2004, când a urmat și cursuri postuniversitare despre Economia Dezvoltării locale tot la Universitatea Ecologică din București.

Contactat de Digi24.ro, Marcel Ciolacu a explicat că ”La fel ca zeci de mii de alți români, care și-au făcut facultatea în timp ce munceau, am amânat cu câțiva ani susținerea licenței”.

”Poate am neglijat eu comunicarea pe acest subiect și e momentul să clarific: m-am angajat la 21 de ani la Întreprinderea Electronica Industrială, unde am lucrat până după Revoluție. Apoi, la fel cu sute de mii de români, am avut propriile firme, axate în principal pe comerț. După ce am terminat facultatea, am devenit consilier juridic la propria firmă. Restul îl știți deja”, a spus noul prim-ministru.

În CV-ul postat pe site-ul Camerei Deputaților nu apare nimic din activitatea profesională a actualului premier înainte de 2005, când a fost numit prefect interimar la Buzău.

În noul CV, Marcel Ciolacu menționează că între 1988 și 1990 a lucrat la Întreprinderea Electronica Industrială, în București, apoi, din 1992 până în 1998, a fost antreprenor, „administrator la mai multe companii private”.

Din 1988 până în 2007, a fost consilier juridic la SC Alcom, iar din 2000 și-a început cariera în serviciul public, pe post de consilier local la Buzău.