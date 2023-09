Ciolacu: I-am zis doamnei Ursula că avem cele mai mici venituri la buget din UE. TVA la mâncare și medicamente va rămâne la o cifră

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat, luni seară în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, că Guvernul va menține TVA de o singură cifră la alimente și medicamente „indiferent de orice”, în contextul discuțiilor pe care le-a avut la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre veniturile la buget ale României, cele mai mici din UE.

Întrebat dacă este adevărat că la Bruxelles, în discuțiile pe care le-a avut cu Comisia Europeană, i s-a dat ca soluție creșterea TVA-ului în România cu 1 sau 2 procente pentru a se încadra în ținta de deficit bugetar: „Există niște rapoarte de la Banca Mondială, de la FMI, de la Comisia Europeană despre starea țării, unde există anumite recomandări. Un singur lucru m-a întrebat doamna președinte Ursula: «Marcel, ce venituri din PIB are România?». I-am zis, fără nicio reținere, cele mai mici din UE, respectiv 27%. Plecăm de la acest adevăr. Ce nu o să fac eu, doamna președinte, nu o să cresc TVA-ul la alimente și medicamente, pentru că ar aduce austeritate. Adevărata austeritate am avut-o în 2010, trebuie să învățăm din greșelile făcute atunci. În 2010 am tăiat 25% din veniturile oamenilor, am prăbușit consumul și, mai mult, am mărit TVA de la 19% la 24%. În momentul acela am distrus toată puterea de cumpărare din România.

De fapt, am transmis aceeași povară la toată lumea, indiferent de veniturile pe care le avea. Un punct procentual la TVA îți aduce 0,5% în plus la inflație. E pentru prima oară, după o lună de zile de când sunt prim-ministru, am reușit să avem TVA cu o singură cifră. Și o să-l menținem TVA-ul cu o singură cifră, indiferent de orice”.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la începutul ședinței de guvern de luni, că a fost finalizat pachetul de măsuri fiscale pe care își va asuma răspunderea în Parlament. „România nu-și mai permite facilități și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an”, a declarat prim-ministrul, care spune că nu este vorba de măsuri de „austeritate”.

„Acest Guvern nu crește însă TVA-ul general. Și păstrăm la 9% TVA-ul pentru alimente și medicamente. La fel cum păstrăm TVA-ul cel mai mic, de 5% la lemne de foc, energie, gaze și cărți. Deci nu există niciun risc pentru ca prețurile să crească. În plus, nu se poate vorbi de austeritate când o măsură-cheie este creșterea salariului minim cu 10% de la 3.000 la 3.300 de lei. Iar în construcții, prin ordonanță de urgență, mărim salariul minim cu 12.5% până la 4.500 de lei. Vorbim astfel de o creștere a salariului minim pentru 2 milioane de oameni, iar angajații obișnuiți nu vor plăti nicio taxă în plus”, a mai spus Ciolacu.

Editor : A.C.