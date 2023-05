Ciolacu: Îi mulţumesc lui Ionel Arsene pentru ceea ce a făcut pentru judeţul Neamţ. Niciodată nu am comentat decizia unui magistrat

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a precizat că nu comentează decizia magistraţilor în cazul lui Ionel Arsene, condamnat a şase ani şi opt luni de închisoare cu executare, în dosarul în care era judecat pentru trafic de influenţă. În schimb, liderul social-democraţilor i-a mulţumit fostului preşedinte al CJ Neamţ pentru tot ceea ce a făcut „pentru nemţeni şi pentru judeţul Neamţ”.

„Am să încep cu promisiune clară la dumneavoastră – pentru PSD, organizaţia PSD Neamţ, judeţul Neamţ, nemţenii, sunt foarte importanţi şi eu vă promit că am să fiu alături de dvs şi de viitoarea echipă şi voi fi cel mai bun prieten al dumneavoastră, dacă vom continua ceea ce am început la Neamţ, ceea ce a început fostul nostru coleg Ionel Arsene. Niciodată nu am comentat nicio decizie a unui magistrat şi nici nu am să o fac, atâta timp cât am să fac politică şi o să fiu persoană publică”, a afirmat Marcel Ciolacu, vineri la Piatra Neamţ, în discursul susţinut la Conferinţa Judeţeană de Alegeri a PSD Neamţ.

Liderul social-democraţilor i-a mulţumit lui Ionel Arsene pentru tot ceea ce a făcut pentru judeţul Neamţ.

„În schimb, eu vreau să să îi mulţumesc lui Ionel Arsene pentru ceea ce a făcut pentru nemţeni şi pentru judeţul Neamţ”, a completat Ciolacu, potrivit News.ro.

Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene, a fost condamnat la şase ani şi opt luni de închisoare cu executare, în dosarul în care era judecat pentru trafic de influenţă. Decizia definitivă a Curţii de Apel Braşov reduce din condamnarea iniţială, primită la Bacău, care era de opt ani şi patru luni. Arsene nu a fost găsit la adresele cunoscute, fiind dat în urmărire.

Prefectul judeţului Neamţ, Adrian Niţă, a semnat, în 16 martie, ordinul privind încetarea mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ al lui Ionel Arsene.

Pe 27 martie, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ a fost reţinut la Bari, in Italia, potrivit unor surse ale G4Media.

