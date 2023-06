Ciolacu, întâlnire cu premierul moldovean: Am sentimentul că am venit acasă, la un frate geamăn

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri la Chişinău, în prima sa vizită externă efectuată de la preluarea mandatului, că are sentimentul că a venit „acasă” şi nu „la un frate mai mare sau mai mic, ci la un frate geamăn”. Premierul a arătat că relaţiile comerciale dintre România şi Republica Moldova, anul trecut, s-au mărit cu 50% şi a dat garanţii că în viitoarea şedinţă de guvern se vor debloca banii pe proiecte în ceea ce priveşte apa potabilă, canalizarea din satele Republicii Moldova.

„Nu am un sentiment că am venit oficial la Chişinău, cred că acelaşi sentiment vă încearcă şi pe dumneavoastră, atunci când veniţi la Bucureşti. Am sentimentul că am venit acasă şi nu am venit la un frate mai mare sau mai mic, am venit la un frate geamăn, pentru că toate provocările prin care am trecut, instituţionale, cu toate crizele suprapuse, provocări care s-au răsfrînt asupra românilor şi dintr-o parte şi din alta a Prutului, trebuie abordate comun”, a spus premierul în declaraţiile comune cu premierul moldovean Dorin Recean.

Ciolacu a arătat că „suntem obligaţi ca împreună să punem un accent deosebit pe zona economică”.

„Relaţiile comerciale dintre România şi Republica Moldova, anul trecut, s-au mărit cu 50%, am ajuns la aproape 3,6 miliarde de dolari”, a spus Ciolacu, arătând că acesta este drumul corect.

„Avem obligaţia, cu toate că războiul total ilegal şi incorect pornit de către un dictator numit Putin, împotriva unui stat suveran, va continua. Trebuie să facem faţă acestor provocări împreună şi să găsim cele mai bune soluţii împreună, pentru ca cetăţenii pe care îi reprezentăm să vadă o creştere în nivelul de trai, o creştere în infrastructură, o creştere a traiului zilnic”, a afirmat premierul român.

Şeful Executivului a dat garanţii că în viitoarea şedinţă de guvern se vor debloca banii pe proiecte în ceea ce priveşte apa potabilă, canalizarea, care sunt punctuale pentru sprijinirea satului din Republica Moldova.

„Proiectele şi banii europeni din preaderare încă nu s-au făcut resimţiţi şi nu se văd în oglinda cetăţeanului, trebuie să fim corecţi faţă de românii din România şi din Republica Moldova, toate aceste lucruri necesită timp, dar noi doi trebuie să ne implicăm, să mărim dinamica implementării acestor proiecte şi trebuie să ajungă cât mai repede la cetăţeni ca să combatem acest război hibrid provocat de către Rusia în primul şi în primul rând împotriva Republicii Moldova”, a spus Marcel Ciolacu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Dorin Recean: Îi încurajăm pe agenţii economici din România să treacă Prutul şi să facă investiţii similare în Rep. Moldova

Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a mulţumit României pentru ajutorul „imens şi prompt” oferit, menţionând că acest lucru s-a întâmplat atât în ce priveşte promovarea integrării europene a ţării sale, cât şi în ce priveşte dimensiunea economică şi socială.

„România, împreună cu Uniunea Europeană, ne-a ajutat foarte mult să punem în lista de sancţiuni acei indivizi şi acele companii care lucrează la destabilizarea statalităţii Republicii Moldova şi care este menită să întrerupă fluxurile financiare care finanţează grupările criminale, dar şi pe cei care încearcă să conducă războiul hibrid al Rusiei în Republica Moldova. România în continuare ajută Republica Moldova în demersul nostru de construire a Uniunii Europene în Republica Moldova şi de avansare în procesul de integrare europeană, în aşa fel încât spre sfârşitul anului să trecem la următoarea etapă în această relaţie. În continuare mizăm pe sprijinul Bucureştiului, pentru care vă mulţumesc foarte mult. Împreună, cu ajutorul Bucureştiului, construim Europa, aici, acasă”, a arătat Recean, în cadrul unei conferinţe de presă comune susţinute alături de premierul Marcel Ciolacu, la Chişinău.

Recean a adăugat că Guvernul de la Chişinău îşi doreşte să asigure un „mediu economic prietenos” pentru agenţii economici din România şi îi încurajează „să treacă Prutul şi să facă investiţii similare” în Republica Moldova.

„Aceasta ne va ajuta să consolidăm şi mai mult relaţiile economice, dar şi relaţiile sociale”, a spus el, conform Agerpres.

Dorin Recean a menţionat că relaţiile bilaterale „se consolidează tot mai mult”, astfel încât se construieşte infrastructura de conectare prin: drumuri, poduri, reţele energetice, dar şi „un spaţiu digital comun”.

„Aceasta va fi în beneficiul tuturor cetăţenilor de pe malul stâng şi de pe malul drept al Prutului, în aşa fel încât toată lumea să se simtă foarte bine, ca şi acasă. În felul acesta noi construim şi Uniunea Europeană, construim Europa, aici, în Republica Moldova”, a spus el.

Totodată, Recean a precizat că a discutat cu premierul Marcel Ciolacu despre cele nouă proiecte din cadrul tranşei a doua din ajutorul de 100 de milioane de euro oferit de guvernul României.

„Aceste nouă proiecte valorează 28 de milioane de euro şi ele vor merge în investiţii pentru oportunităţile companiilor noastre şi vor dezvolta localităţile din Republica Moldova. (...) Cu toţii cunoaştem perioada în care Bucureşti a intervenit prompt pentru a ajuta Republica Moldova să depăşească criza energetică din anul trecut. România în continuare acordă un ajutor care este necesar Chişinăului, pentru ca să putem să avansăm în dezvoltarea economică”, a adăugat premierul.

Editor : A.C.