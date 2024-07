Ciolacu: M-am săturat. Nu pot să ridic din umeri şi să mă uit că avem cea mai mare inflaţie din Europa

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, despre protestele legate de introducerea e-TVA, că este normal ca „după 30 de ani de incapacitate a unui stat să se facă ordine și să se facă digitalizarea ANAF”.

„Am avut întâlniri, şi cu ministrul Boloş, şi am făcut şi modificări şi pe e-Transport. Normal, după 30 de ani de promisiuni, după 30 de ani de incapacitate a unui stat, să facă ordine şi să facă digitalizarea de la ANAF, sunt lucruri care deranjează. Aţi văzut disponibilitatea mea şi a colegilor să venim să facem modificările, după ce avem discuţiile”, a declarat premierul, întrebat despre nemuţumirile privind măsurile e-TVA.

„Avem problemele tehnice, neconcordanţe tehnice. În urma acestor discuţii, am venit cu modificările respective. Nu poţi să anulezi absolut tot, pentru că, din punctul meu de vedere, este un pas imens. Suntem în faza în care se reglează aceste lucruri”, a mai spus premierul, potrivit News.ro.

„Eu m-am săturat, de 30 şi ceva de ani, vin miniştri de finanţe, vin premieri şi spun că fac digitalizare. Nu pot să ridic din umeri, prim-minstru al României, şi să mă uit că avem cea mai mare inflaţie din Europa, când mă uit la Bruxelles, e primul lucru pe care mi-l spun, că avem cel mai mare gap de TVA. Dacă doriţi un premier incapabil şi tot timpul să ies din această logică, pentru că avem nu ştiu ce alegeri, cum am văzut şi ministrul Transporturilor, care şi-a asumat. Ne dorim odată să avem autostrăzi sau le amânăm încă un an de zile, pentru că deranjăm într-un an electoral? Este cazul să fim responsabili”, a mai arătat el.

