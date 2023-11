Ciolacu: „Nu am nicio reţinere să spun că am luat o decizie corectă când am hotărât cu Nicolae Ciucă să creăm această coaliție”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că a luat o decizie corectă atunci când a hotărât împreună cu Nicolae Ciucă să creeze coaliţia PSD-PNL. „Astăzi avem coaliţie, vom începe cu bugetul de stat, fiindcă este cea mai mare prioritate”, a anunţat premierul. El le-a promis primarilor din țară că nimeni nu o să le ia banii din bugete și că vor fi acoperite cheltuielile din programul Anghel Saligny.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că guvernul şi-a schimbat „vreo zece prim-miniştri în zece ani”.

„Nici nu vreau să intru în detalii câţi miniştri au fost până acum pe fiecare minister în parte, dar cu adevărat, adevărata stabilitate a venit de la administraţiile locale, pentru că dumneavoastră aveţi un mandat de patru ani de zile. Asta face diferenţa între administraţia locală şi administraţia centrală. Asta face diferenţa de coerenţă”, le-a transmis premierul primarilor din țară, la Summit-ul Autorităţilor Publice Locale din România, potrivit News.ro.

Şeful Executivului a mai spus: „Nu am nicio reţinere să spun că am luat o decizie corectă atunci când am hotărât împreună cu preşedintele Nicolae Ciucă să creăm această coaliţie. Am căutat şi noi, la nivel guvernamental, să venim cu o stabilitate şi o coerenţă. Chiar dacă pentru prima oară în România s-a făcut o rocadă cu bună-credinţă, a existat un dialog şi înainte între mine şi preşedintele Nicolae Ciucă, şi după rocadă. De fapt, acea rocadă a transmis lumii întregi faptul că România, în sfârşit, a intrat într-o democraţie consolidată după 32 de ani, fiindcă, indiferent cât ne place sau nu ne place, politicul creează aceste trenduri şi depăşeşte anumite bariere”.

„Nu are o problemă România cu banii”

Marcel Ciolacu a arătat că provocarea lui, în primul şi în primul rând, este de a veni cu un buget în acest an, pentru ca administraţiile locale să îşi poată construi din februarie noile proiecte.

„Nu va confisca nimeni niciun ban din conturile administraţiei locale. Nu are o problemă România cu banii. Asta este adevărul! România nu are o problemă macroeconomică. România are o problemă în ceea ce priveşte deficitul. Are o problemă în ceea ce priveşte prioritizarea cheltuielilor. Ăsta e adevărul! S-a cheltuit prea mult în toate direcţiile, încercând să acoperim absolut totul şi am uitat un lucru esenţial: până pe 31 decembrie închidem un exerciţiu financiar, 2016-2020. Asta este prioritatea administraţiei centrale şi locale şi asta este prioritatea României”, a arătat Ciolacu.

Premierul a anunţat că şi astăzi va fi o şedinţă a coaliţie unde vor începe cu bugetul de stat, fiindcă este cea mai mare prioritate.

„Nu există să nu acoperim cheltuielile în ceea ce priveşte programul Anghel Saligny şi investiţiile din CNI anul acesta. Am început cu cofinanţarea pe exerciţiul financiar trecut, ca să o vedem odată închisă, cred că mai avem vreo 1,5 miliarde de lei, care ne vor aduce 3 miliarde de euro. Cu adevărat, nu îi aduce nimeni mâine, pentru că este un mecanism întreg. Ei vor veni prin martie-aprilie. Cu adevărat, REpowerEU, introdus în PNRR, fiindcă altfel nu puteam să avem o perspectivă de a depune cererea de plată numărul 3, este finalizat. Acolo sunt peste 1,2 miliarde de euro către administraţiile locale, investiţii şi persoane fizice”, a spus Ciolacu.

„Puteţi să mă înjuraţi”

El a menţionat că „nu putem să ne întoarcem să vorbim iarăşi de o absorbţie de 52-54%, cum a fost pe ultimul exerciţiu”.

„Trebuie să venim pentru prima oară să vorbim de o absorbţie cu nouă în faţă. Dacă nu venim cu resursele şi am venit cu acel buffer de un miliard în trezorerie pentru a vă împrumuta, foarte mulţi primari de municipii m-au sunat şi mi-au spus «domnule, avem şi noi nevoie, fiindcă în ordonanţă noi nu avem acces”. Şi am venit cu modificarea. În acest moment am făcut un buffer de 250 de milioane şi vom continua să lucrăm pe acest mecanism, astfel încât să puteţi acoperi toate corecţiile venite prin scumpirea de materiale, să aveţi cofinanţarea de 15% asigurată. Dar, cu adevărat, trebuie un efort să vină şi din partea dumneavoastră, pentru că este un moment dificil în ceea ce priveşte, repet, a ţine balanţa între venituri şi cheltuieli”, a spus el.

„Nimeni nu a cerut nimic mai mult. Nimeni n-a venit cu nicio catastrofă. Nimeni n-a venit să ia banii dumneavoastră din conturi, să naţionalizeze ceva. S-au depăşit acele momente ale istoriei. Puteţi să mă înjuraţi, puteţi să îl înjuraţi pe domnul Boloş. Un singur lucru cred că am greşit: este faptul că în aceste patru luni, cinci luni aproape, de când sunt prim-ministru, n-am făcut un program cu dumneavoastră foarte clar şi cu o agendă, cu o ordine de zi prestabilită, să avem cel puţin o dată pe lună o întâlnire aplicată cu problemele din administraţie. Aici, cred, dar repet, înţelegeţi-mă şi pe mine, de la azilele groazei, de la explozii, de la decizii cu Comisia, de la a încerca să închidem din PNRR cererea de plată numărul 3, de la a termina negocierea în ceea ce priveşte PNRR şi de a scoate acel 9,4%, care automat a venit cu o nouă provocare, cu noua lege a pensiilor generale, am avut pensiile speciale, care erau cel mai important jalon, am fi pierdut 1,7 miliarde de euro, cu măsuri fiscale, să arătăm o sustenabilitate pe acest sfârşit de an – a fost un program alert”, a mai arătat premierul Ciolacu.

Editor : B.P.