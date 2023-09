Ciolacu: „Nu trebuie să testăm toţi copiii din România ca să putem prinde toţi dealerii care vând droguri”

Premierul Marcel Ciolacu spune că tema consumului de droguri în şcoli ţine de siguranţa naţională, însă nu vor fi luate măsuri de testare în masă a elevilor, ci vor exista modificări legislative prin care copiii să poată fi testați, la dorința părinților, pe cheltuiala statului. O altă măsură luată în calcul este cea prin care tinerii între 16 şi 18 ani, dacă sunt depistaţi pozitivi la consumul de droguri să nu îşi mai poată lua permisul de la vârsta de 18 ani, relatează News.ro.

„Cred că printre primele vizite, după ce am fost învestit prim-ministru, au fost la Ministerul Educaţiei şi încă de atunci au fost printre primele semnale pe care le-am primit din funcţia de prim-ministru de la statul român. Ce pot să vă spun foarte clar este că există o coordonare în acest moment şi cu ministrul Justiţiei şi cu ministrul de Interne. Am văzut şi azi dimineaţă anunţul Preşedintelui României de a intra cu anumite măsuri în CSAT. Se vor lua măsuri drastice. Şi la intrare părinţii - prima întrebare pe care mi-au pus-o a fost ce facem cu drogurile. Nu cred în testări în masă, dar am zis că venim cu modificări legislative astfel încât dacă un părinte doreşte ca şi copilul să fie testat, acest lucru să se facă pe cheltuiala statului”, a spus Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă susţinută luni după participarea la deschiderea anului şcolar.

Premierul a vorbit şi despre modificări legislative avute în vedere pentru combaterea fenomenului de consum al drogurilor în şcoli şi o posibilitate ar fi ca tinerii între 16 şi 18 ani care sunt depistaţi pozitiv la consumul de droguri să nu aibă voie să îşi ia permisul de la 18 ani.

„Vor fi şi modificări, cum sunt cele cu permisele de conducere o perioadă în care nu mai ai voie dacă vei fi găsit, poate găsim şi la tinerii între 16 şi 18 ani dacă sunt depistaţi la anumite testări pozitiv în ceea ce priveşte drogurile să nu aibă voie să îşi ia permisul de la 18 ani. Poate se gândesc de două ori mai bine atunci când vor să experimenteze acest lucru cu adevărat statul e dator ca în perioada următoare statul să acţioneze mult mai drastic şi mult mai coordonat”, a explicat Ciolacu.

Premierul a adăugat că nu trebuie să existe o isterie naţională pentru că elevii şi tinerii nu vor fi luaţi cu arcanul şi testaţi, aceasta fiind o abordare deplasată care nu va avea efectul scontant.

„Nu trebuie să testăm toţi copiii din România ca să putem prinde toţi dealerii care vând droguri. Cred că aici trebuie să acţionăm şi cu adevărat dacă o conducere a unui liceu crede că un anumit copil trebuie testat, el fiind minor, se coordonează cu părinţii, cum este normal, şi se face acest test. Dar să devină aşa o isterie naţională în care luăm copiii cu arcanul şi îi testăm, mi se pare o abordare deplasată şi nu va fi cu efectul scontant”, a completat şeful Guvernului.

Întrebat dacă în opinia sa tema consumului de droguri în şcoli ţine de siguranţa naţională, Marcel Ciolacu a răspuns: „Categoric. În acest moment categoric şi acesta va fi şi nivelul de abordare”.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat luni, la deschiderea noului an şcolar, că a decis să includă subiectul consumului de droguri în rândul tinerilor pe ordinea de zi a următoarei şedinţe CSAT.

