Ciolacu spune că nu a luat în calcul să candideze la prezidențiale: „Provocările pe care le am acum sunt suficiente”

Marcel Ciolacu spune că nu a luat în calcul să candideze pentru funcția de președinte al României și că acest lucru „nu face parte din prioritățile” sale. „Cred că provocările pe care le am acum sunt suficiente”, a argumentat premierul.

„Nu face parte din prioritățile mele și nu o spun cu falsitate. În acest moment am deficitul, am avut legea pensiilor... Nu am luat în calcul acest lucru până acum, indiferent cât de mult se discută despre asta, nu am vorbit în partid, nu am vorbit cu colegii mei acest lucru.

Am un job în acest moment, care nu e simplu, dar nu mă obligă nimeni să stau cât stau, să fie acolo (în funcția de premier). Nici acesta nu a fost un scop în viața mea, a venit inerțial.

Cred că provocările pe care le am acum sunt suficiente. Cel mai important lcuru pentru români acum este stabilitatea politică”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, marți, la România TV.

Întrebat dacă această stabilitate politică poate fi asigurată cu actuala Coaliție, Ciolacu a răspuns: „Categoric da”.

În ceea ce privește un candidat comun la alegerile prezidențiale, premierul a afirmat că acestea sunt „scenarii politice pe care un politician nu le exclude”.

„Liste comune, candidat comun... Cel mai mare partid din România, PSD, se pregătește pentru orice variantă”, a continuat Ciolacu.

