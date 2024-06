Liderul REPER, Dacian Cioloș, a vorbit, miercuri seară, într-o intervenție la Digi24, despre rezultatul alegerilor europarlamentare și despre intrarea Dianei Șoșoacă în Parlamentul European. Fostul premier a spus că Șoșoacă va fi „izolată” în PE și că va face parte dintr-un grup care este „împotriva intereselor românilor în alte state membre”. În ce privește performanța REPER și a ADU la europarlamentare, Cioloș spune că „au fost probleme, sesizări”, dar și că „mobilizarea a fost scăzută din cauza candidaturilor disparate” ale REPER, USR, independenților și celorlalte partide din alianță.

„Asta au decis românii, e greu de explicat, am văzut că au venit destul de multe voturi din diasporă pentru partidul Dianei Șoșoacă, mai puține pentru noi. Mobilizarea a fost scăzută și pentru că au fost aceste candidaturi disparate, noi am făcut tot ce a ținut de noi, la REPER, am obținut 300.000 voturi, nu e puțin pentru un partid care participă prima oară la alegeri.

Am văzut că au fost și probleme, noi am făcut sesizări, au fost constatări surprinzătoare, în secții de vot în care oameni ne-au spus că ne-au votat, în acele secții REPER apărea cu zero voturi și nu unul, mai mulți oameni au spus că ne-au votat.

BEC a luat în considerare doar o sesizare, deocamdată, pe un astfel de proces verbal unde aveam zero și după analiză au adăugat 93 de voturi. Nu poți să spui că e o eroare umană.Au recunoscut că a fost o problemă la întocmirea procesului, asta doar la o secție, vă spun că au fost 100 în care oamenii ne-au scris.

Nu știm câte astfel de situații, e doar un exemplu. Au fost peste 480.000, cred, de voturi anulate. Ne-au spus oamenii, pentru că noi n-am avut oameni în secții de vot din cauza legii de comasare, tocmai ca să ne scoată din secțiile de vot, n-am fost acolo să ne apărăm votul dar ne-au spus oameni că au văzut buletine anulate cu două ștampile.

Nu cred că a fost vorba de anti-sistem, noi am avut un program clar care vorbește de reformarea UE, de România într-o UE întărită. Diana Șoșoacă va fi într-un grup extremist, izolat în PE, care n-are puterea să impună.

Ea va face scandal, ce știe să facă și a brevetat scandalul parlamentar încă din parlamentul național, grupul ei politic va fi izolat și, în plus, ea va fi colegă cu partide din alte state membre care vor să expulzeze românii de-acolo, care spun că din cauza românilor ei pierd locuri de muncă.

Deci asta e Diana Șoșoacă și cei de la AUR, ei sunt colegi în PE cu partide care sunt împotriva intereselor românilor din alte state membre”, a spus Dacian Cioloș la Digi24.

Editor : Adrian Dumitru