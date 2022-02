Cioloș, despre scandalul din USR: Unora, când ajung să aibă puterea, le e greu să o împartă cu ceilalți. E necesar rapid un congres

Dacian Cioloș a declarat la DigiFM, marți, în prima zi după ce a demisionat de la conducerea USR, că "lucrurile nu au mers după fuziune" și a făcut referire la "unii colegi" din conducere, care," când ajung să aibă puterea e mai greu să o împartă cu ceilalți". El a subliniat că este nevoie de un congres cât mai rapid.

"După perioada asta de fuziune, în intern lucrurile nu s-au așezat.

Dorința de putere la unii... probabil că e ideea că fără puterea în partid nu o să fie relevanți și atunci încearcă să o obțină în acest mod de organizare, mai puțin cu dezbatere și argumente.

E probabil la unii ideea că dacă sunt de acord cu ceilalți din altă echipă le slăbește puterea", a declarat Dacian Cioloș.

Întrebat la cine se referă când face aceste afirmații, Cioloș a răspuns că este vorba despre "unii colegi din conducerea centrală și locală".

"Sunt oameni care au intrat în politică, ca să facă lucruri, sunt conștienți că e nevoie de influență, putere, dar când ajung să aibă puterea e mai greu să o împartă cu ceilalți.

Nu cred că mai e partid în România unde ședințele Biroului Național să fie date online către membri. Alaltăieri am decis că toate ședințele BN care au avut loc de când sunt eu președinte până acum să fie publicate către membri. Discuțiile legate de organizarea internă vor fi făcute publice.

În USR e o dezbatere, doar că unii suportă mai mult sau mai puțin argumentele sau contraargumentele celorlalți când ajung la critici", a spus Cioloș.

De altfel, Cioloș a făcut precizări despre cum s-a desfășurat ședința de joi seară când frământările din partid au explodat.

"Am pus pe masă un program nu cu detalii, ci un program cadru. Acel program a picat la vot, atunci eu nu mai aveam pârghiile că să impun programul.

A fost un șantaj? Eu cred că cei care au ascultat înregistrarea au văzut foarte clar că atunci când am prezentat programul n-am vorbit de niciun șantaj, nicio demisie. Am zis că dacă nu am susținere pe acel program nu văd cum pot să-mi duc mandatul.

Și în timpul ședinței am fost întrebat insistent dacă îmi dau demisia. Și atunci am zis că da, dacă nu-mi pot susține programul, sigur că asta înseamnă, îmi dau demisia. E o pistă falsă dacă mai discutăm despre Dan Barna și Dacian Cioloș (cele două tabere, n.red.).

Ne-a făcut deja destul rău dicotomia asta între noi. Eu de-asta i-am cerut lui Dan Barna să nu candidăm, știam că o să ajungem aici", a afirmat el.

Dacian Cioloș a subliniat că toate aceste tensiuni consumă multă energie în interior și că reversul este că oamenii simt că partidul nu mai e coerent.

Cioloș a susținut că un congres cât mai rapid ar fi binevenit: "Opinia mea personală e că dacă facem asta până în vară-toamnă avem șansa să facem o opoziție pe bune, cum spune Cătălin Drulă. Altfel vom intră foarte slăbiți în ultimul an înaintea celui electoral."

Editor : G.M.