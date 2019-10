Cioloş: Mâine intrăm la guvernare dacă e cazul. Dacă am avea susţinere mi-aş asuma responsabilitatea de premier

Alianţa USR PLUS este pregătită să intre „mâine” la guvernare, dacă e cazul, a declarat duminică, la Iaşi, preşedintele PLUS, Dacian Cioloş.

Cioloş, care a participat la o întâlnire în cadrul căreia Dan Barna, candidatul USR PLUS, şi-a prezentat proiectul pentru Preşedinţie, a susţinut că, în prezent, în România nu există proiecte politice, iar ţara nu are nevoie de înţelegeri pe termen scurt.

„Acum, nu văd un proiect politic. Noi cu asta venim, Alianţa USR PLUS, cu un proiect politic. De asta are nevoie România acum, nu de cârpeli şi de înţelegeri pe termen scurt. Evident, ţara trebuie guvernată. Şi nu ne e teamă să ne asumăm lucrul ăsta. Eu am spus-o de mai multe ori - mâine intrăm la guvernare dacă e cazul, dacă avem condiţiile să ne punem în aplicare obiectivele pe care le avem. Da, dacă am avea susţinere pentru obiectivele noastre politice, eu unul mi-aş asuma şi această responsabilitate de prim-ministru sau să susţin un astfel de Guvern. Vi se pare că e cazul cu Parlamentul actual? Vi se pare că se discută despre obiective şi proiecte politice? Alianţa USR PLUS a propus câteva proiecte şi câteva obiective pe care o eventuală majoritate să le susţină, ca să putem susţine să intrăm la guvernare”, a spus liderul PLUS.

„PLUS nu se află în Parlament, dar susţine proiectele USR”

El a adăugat că PLUS nu se află în Parlament, dar susţine proiectele USR şi a menţionat că România are nevoie de coerenţă.

„Noi ca să putem funcţiona ca alianţă, USR PLUS, trebuie să mergem la alegeri să obţinem voturi şi atunci ne asumăm lucrul ăsta exact cum o facem în Parlamentul European, unde acţionăm ca o alianţă. (...) Deocamdată, colegii de la USR sunt în Parlament şi au spus în ce condiţii pot să susţină, ce tip de Guvern, pentru că de majoritate nu putem vorbi. Sunt lucruri care pot fi făcute şi acum. Eu unul aş aştepta să văd care este abordarea premierului, pentru că să spui că vei constitui o majoritate ca să guvernezi, e o iluzie. Cu cine? Cu partea din PSD care a votat pentru hăcuirea legilor Justiţiei şi împotriva statului de drept? Cu partea din PSD şi din ALDE care a împărţit bani ca să îşi menţină susţinerea la nivel local? Cu ăştia să faci o majoritate şi să vii să spui că pui în aplicare vot în două tururi? (...) Nu o să putem avea alegeri anticipate înainte de votul pentru preşedinte, dar imediat după aceea putem şi putem crea condiţiile. Ca să închei, da, eu unul sunt gata să îmi asum guvernarea şi acum, dar pe un program foarte clar pentru care vreau să am certitudinea că există susţinere în Parlament. Dacă nu este susţinere în Parlament, acel Parlament trebuie să plece”, a explicat Dacian Cioloş.

