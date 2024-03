Circ politic cu părinții de față la primăria lui Clotilde Armand. Părinții care au copii în școala groazei cer mai mulți paznici

A fost scandal la Primăria Sector 1 exact în momentul în care părinții elevilor de la școala Nicolae Titulesc cer mai mulți paznici în școala în care învață copiii lor, în aceeași în care un copil de 10 ani a fost abuzat sexual de două ori în baia școlii. Reprezentanţii Asociaţiei de Părinţi de la Şcoala "Nicolae Titulescu" au venit joi în Consiliul Local Sector 1 pentru a cere soluţii de creştere a siguranţei în şcoli. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat pentru Digi24 că nu a fost încă depusă o solicitare pentru suplimentarea numărului de paznici în școala Nicolae Titulescu, dar că „orice cerere de sprijin, orice cerere financiară este imediat acceptată și votată și imediat ne conformăm nevoilor școlilor”.

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1: Am multă empatie față de părinții care trăiesc această dramă. Noi suntem extrem de atenți la școlile din Sectorul 1. Orice cerere, orice cerere de sprijin, orice cerere financiară este imediat acceptată și votată și imediat ne conformăm nevoilor școlilor. Dar nu există nicio cerere de la nicio școală din Sectorul 1 care să nu fie imediat votată în Consiliul Local, adică supusă la vot și votată în Consiliul Local. (...) La ora actuală, din câte știu, nu există o solicitare care să nu fie întâmpinată cu ce oferim noi. La un moment dat sunt cereri, dar trebuie imediat alocăm resursele pentru a putea întâmpina ce se cere. Eu nu pot să vă spun acum doi ani, de acum un an, ce a cerut pentru noi de fiecare dată când se cere, noi facem demersurile pentru a putea aloca aceste resurse. De fiecare dată când se cere sau un buget suplimentar, sau camere vide,o sau reparații la școli, sau mobilier nou sau casnic, noi facem demersurile ca aceste cereri să fie întâmpinate.

George Tuță, președintele PNL Sector 1, o contrazice pe Clotilde Armand și spună că „ieri, părinții au trimis o solicitare către Primăria Sectorului 1 să suplimenteze paznicii. Școala Titulescu nu este singura care are un singur paznic. Toate școlile în Sectorul 1 au un singur paznic.”

George Tuță, președintele PNL Sector 1: În primul rând, vreau să-mi cer scuze în locul primăriei pentru toți părinții din Sectorul 1, pentru că administrația nu funcționează. Și aici scuzele sunt de două ori în plus, pentru că pe acest această doamnă primar, noi, ca Partid Național Liberal, am susținut-o acum patru ani de zile și am greșit și le cerem scuze pentru acest lucru. Paza, în primul rând despre paza în școli. Am în mână acel raport de care vorbeați și dumneavoastră de evaluarea riscurilor la securitatea fizică. Este prevăzut un post în anul 2021, în 20 a patra 2021, un post care să aibă grijă atât de Școala Titulescu, dar și de Inspectoratul Școlar, care este în aceeași incintă. Deci, vă dați seama, un paznic trebuie să păzească cel puțin două clădiri. Pe lângă asta, sunt aici trei etape care ar trebui în 60 de zile de la aprobarea acestui document să fie aprobate. E vorba de conectarea camerelor la dispeceratul Poliției Locale și tare curios ar fi dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, dacă Poliția Locală are aceste camere de supraveghere care sunt instalate în școală, sunt conectate acolo. Dacă toate măsurile acestui raport au fost implementate de primărie, nimeni altcineva nu ar putea să facă, nici Consiliul, nici politicienii, nici părinții. Legat de întrebarea dumneavoastră, răspund eu. Ieri, părinții au trimis o solicitare către Primăria Sectorului 1 să suplimenteze paznicii. Școala Titulescu nu este singura care are un singur paznic. Toate școlile în Sectorul 1 au un singur paznic. Noi, după ce am văzut solicitarea aceea, am convocat o ședință de îndată ce a fost la ora 10 la Consiliul Local Sector 1 și am discutat un proiect pe care doamna primar nu a vrut să îl transmită departamentelor, blocând practic activitatea acelei ședințe. Acum, în timp ce vorbim, se află colegii noștri într-o ședință extraordinară, care a început la ora 15, în care discută despre acest subiect, despre cum putem întări siguranța copiilor în școli și sunt proiecte. Sunt proiecte care au existat în Sectorul 1, protocolul cu Jandarmeria, butonul de panică. Sunt lucruri care s-au întâmplat. Școala Titulescu avea șase paznici până în 2021. Acum nu are doar unul singur.

PSD cere pază sporită şi sisteme de supraveghere video în şcoli

Consilierii locali ai PSD Sector 1 au depus un proiect pentru obligarea Poliţiei Locale de a patrula în perimetrele şcolilor, pentru suplimentarea bugetului destinat serviciilor de pază, achiziţionarea şi instalarea de sisteme de supraveghere video şi programe de prevenire a violenţei în şcoli. Proiectul vine în contextul în care reprezentanţii Asociaţiei de Părinţi de la Şcoala "Nicolae Titulescu" au venit joi în Consiliul Local Sector 1 pentru a cere soluţii de creştere a siguranţei în şcoli. Proiectul PSD ar urma să fie supus votului într-o şedinţă extraordinară a CL Sector 1, convocată tot în cursul zilei de joi.

Preşedinta asociaţiei de părinţi a şcolii gimnaziale "Nicolae Titulescu", Cătălina Neculau, a atras atenţia asupra "creşterii violenţei" în unitatea de învăţământ, menţionând că aceasta se află în "centrul unui scandal de proporţii" legat de violenţă şi bullying. Ea a solicitat asigurarea unor servicii de pază corespunzătoare, prin suplimentarea numărului de agenţi Cu cel puţin cinci persoane.

"Vorbim de o şcoală cu o suprafaţă mare, cu un colectiv de peste 850 de copii şi aproximativ 50 de cadre didactice; o şcoală care are şapte căi de acces. Sunt două corpuri de clădire. Unul cu două etaje, încă un corp de clădire cu trei etaje, avem bazinul de înot şi doar un singur paznic, ceea ce face, fizic, imposibil ca să poată fi asigurat un climat de siguranţă. Cadrele didactice fac eforturi supraomeneşti pentru a-i păzi, însă nu se pot împărţi: în acelaşi timp să îi supravegheze pe copiii din clasă, pe cei de pe holuri şi pe cei care merg la toalete. Şcoala a trimis solicitări către Primărie pentru suplimentarea numărului de agenţi care păzesc şcoala, însă nu a primit niciun răspuns sau, dacă a primit, acesta nu a fost unul pozitiv", a spus reprezentanta părinţilor, citată de Agerpres.

Viceprimarul PNL Ramona Porumb a criticat lipsa primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, de la şedinţă, subliniind că aceasta trebuie să răspundă întrebărilor adresate de către părinţi. Ea i-a reproşat primarului şi faptul că a redus numărul paznicilor în şcolile din Sectorul 1. Ramona Porumb a mai precizat că în perioada următoare expiră analiza de risc în baza căreia s-a realizat reducerea numărului de paznici în unităţile de învăţământ şi a cerut o "îndreptare a greşelii" făcute.

"Am făcut astăzi o solicitare să fie prezenţi în sală primarul, directorul economic, directorul de investiţii. Unde sunteţi, oameni buni? Dacă părinţii au venit aici şi au solicitări şi au întrebări şi în continuare nu îi ascultă primarul, cel din cauza căruia am ajuns în această situaţie la 'Nicolae Titulescu', încotro mergem? (...) Până în acest mandat, paza, punctual discutăm de 'Nicolae Titulescu', nu a fost niciodată asigurată de un singur paznic. De ce tocmai în acest mandat, pe siguranţa copiilor noştri, s-a trezit doamna primar să facă economie?", a întrebat aceasta.

Consilierul local PSD Cristian Tudose a declarat că situaţia de la şcoala gimnazială "Nicolae Titulescu" a fost generată după anul 2021, când Clotilde Armand a decis desfiinţarea Direcţiei de învăţământ. El a atras atenţia şi asupra riscurilor reprezentante de consumul de droguri în rândul minorilor.

"Cum stăm la trei ani şi jumătate de la desfiinţarea acestei direcţii? Avem situaţia cea mai gravă, de la 'Nicolae Titulescu', unde deja avem un eveniment îngrozitor, dar nu este singular. Am avut situaţii de pătrundere în incinta şcolilor de către cetăţeni de altă origine, nu români, care au tâlhărit un copil, luându-i telefonul. În altă şcoală, un elev a aruncat o uşă pe geam de la etajul doi. Dumnezeu a vrut ca acea uşă să nu omoare pe cineva", a spus el.

Pe de altă parte, viceprimarul USR Oliver Păiuşi a cerut să nu mai fie scoşi din Consiliile de administraţie ale şcolilor reprezentanţii USR şi PMP.

"Aş vrea să ne asumăm cu toţii, cei de faţă, de aici, dintre consilieri, consecinţele faptelor care se desfăşoară în această şedinţă. Am rugămintea să nu mai scoateţi consilierii USR şi PMP din Consiliile de administraţie. Să ne permiteţi şi nouă să fim în aceste Consilii de administraţie, pentru că altfel vi le asumaţi doar dumneavoastră. Consiliile de administraţie au un rol foarte important într-o şcoală. Au un rol determinant. Scoaterea consilierilor USR şi PMP din aceste consilii creează anumite consecinţe. Nu aruncaţi în spatele primarului acţiunile Consiliului local, faptul că nu avem bani pentru funcţionare. Capitolul 'Servicii' cuprinde paza, unde aţi dinamitat, pur şi simplu, tot ce este acolo. Ne confruntăm cu o situaţie imposibilă în ziua de azi, aici, în această clădire", a susţinut el.

