Cîțu: În România, nu liberalizarea este problema, ci capacitatea de producție. Consumăm mai mult decât producem

Florin Cîțu a vorbit marți seara, la Digi24, despre liberalizarea pieței de energie și creșterea prețurilor la gaze și curent electric. „Această liberalizare a pieței de energie a fost negociată de guvernul Năstase, s-a făcut un calendar cu Comisia Europeană. S-a nimerit să fie în guvernarea Orban”, a spus președintele PNL. Cîțu s-a mai referit și la ANRE, care trebuie să vină în Parlament cu un raport în care să se vadă dacă facturile mari au fost făcute intenționat, sau a fost vorba de o greșeală.

Florin Cîțu: Nu îmi reproșez modul în care s-a făcut liberalizarea pieței de energie. Am auzit câteva comentarii neelegante de la partenerii de coaliție. Trebuie să spunem adevărul. Această liberalizare a pieței de energie a fost negociată de guvernul Năstase, s-a făcut un calendar cu Comisia Europeană. S-a nimerit să fie în guvernarea Orban, nu era guvernarea mea când a fost ultima etapă a liberalizării.

Nu putem să fim ipocriți. Am intrat într-un club în care prețurile sunt liberalizate. Am ales să mergem într-o direcție după 1990, în care economia de piață determină prețurile.

În România, nu liberalizarea este problema, ci capacitatea de producție. Consumăm mai mult decât producem.

Noi astăzi vorbim de creșterea prețurilor. Asta este problema. O creștere a prețurilor într-un moment în care au crescut peste tot în lume.

România va folosi soluții de intervenție. Și soluția pe care am găsit-o aseară (în ședința coaliției – n.red.) este o prelungire a soluției pe care am făcut-o în noiembrie (plafonare plus compensare – n.red). Prelungirea măsurii pe care am luat-o în noiembrie, cu un spațiu mai mare, cu un cost mai mare pentru buget.

Cred că măsura a funcționat, există o singură problemă. Au existat acele facturi de la o anumită companie care au fost făcute greșit.

Aici trebuie să vină ANRE să spună dacă acea companie a făcut acele facturi intenționat, sau a greșit? A fost intenționat? Oamenii ăia trebuie să zboare de acolo. Toată conducerea trebuie să zboare urgent.

Editor : Liviu Cojan