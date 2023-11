Ciucă, despre demisia lui Cîţu: Este o chestiune de onoare. Onoarea este personală şi sper să se ducă până la sfârşit

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a spus miercuri, despre demisia lui Florin Cîțu din grupul parlamentar al PNL, în urma scandalului legat de achiziție de vaccinuri din pandemie, că este o chestiune. Liderul PNL a recunosct că există o problemă de imagine a partidului și a precizat că PNL va pentru ridicarea imunității parlamentare în cazul lui Cîțu, potrivit News.ro.



„Este o chestiune pe care am discutat-o în prima zi cu domnul Florin Cîțu și consider că este o castă de onoare. Onoarea este personală și sper să se ducă până la sfârșit. V-am spus, cum o consider, cum o văd încă o dată, este doar o casă de onoare care nu ține doar de persoana cuiva anume, indiferent cum se numește și ce funcție are, este o casă care are avantajele. sau aspectele personale de-o parte și trebuie să vadă interesul partidului”, a precizat președintele PNL, la Senat, despre o demisie a lui Florin Cîțu din grupul parlamentar al PNL, în urma ridicării imunității în scandalul achiziției de vaccinuri.

Ciucă a fost întrebat dacă dăunează acum această problemă a lui Florin Cîţu imaginii partidului.

„Florin Cîţu a fost preşedintele PNL, este membru al Partidului Liberal şi sigur că există o problemă de imagine, dar PNL, aşa cum a procedat de fiecare dată, deci şi în această situaţie, va vota pentru ridicarea imunităţii parlamentare astfel încât să lăsăm. justiţia să-şi facă datoria”, a spus Ciucă.

Întrebat ce va face dacă acesta nu va demisiona, Nicolae Ciucă a spus: „Dacă nu va renunța la această situație, este un subiect de analiză a nivelului conducerii partidului și a Biroului Politic National, la nivelul grupului senatorilor PNL, pe care o vom lua. ulterior. Discutam toate aceste chestiuni, le analizăm și luăm decizia”.

Despre o posibilă implicare a comitetului existent la acea vreme pe zona de vaccinare, care se află în subordinea MApN, în achiziția de vaccinuri, Nicolae Ciucă a spus că structura nu a avut niciun fel de atribuții în acest caz.

„Absolut deloc, CNCAV, la vremea respectivă nu a făcut altceva decât să coordoneze derularea vaccinului propriu-zis și evidența populației vaccinate, nu a avut niciun fel de implicare în acest proces ( de achiziție de vaccinuri, nr) și nici nu avea cum” , a explicat Ciucă.

