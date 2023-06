Ciucă, despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: „Este o măsură pe care fiecare dintre noi ne-o dorim”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, joi, că liberalii susțin plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, adăugând că i-a împărtășit premierului Marcel Ciolacu experința sa privind încercările de diminuare a prețului la lapte, atunci când era prim-ministru.

„Am discutat acest aspect cu premierul. Am împărtăşit din măsurile şi experienţa pe care am avut-o atunci când am încercat să diminuăm creşterea (...) preţului la lapte. Este o măsură pe care fiecare dintre noi ne-o dorim. PNL îşi doreşte ca românii să nu mai plătească atât de mult pe produsele de bază”, a spus Nicolae Ciucă, informează Agerpres.

Președintele PNL s-a arătat nemulțumit de faptul că produsele românești nu sunt procesate în țară și apar situații în care alimentele trimise la export revin apoi în țară „ambalate mai bine”.

„În momentul de faţă România este un producător de cereale, legume, produse din carne, din lapte, avem ferme, toate sunt neprocesate. Cu riscul de a se supăra cineva, dar o spun din convingere, este absolut greu de înţeles cum o ţară care produce atât de mult îşi importă propria producţie ambalată mai bine şi la un preţ mai mare. Ca atare, din punctul meu de vedere, măsura trebuie să vizeze acele scheme de ajutor de stat prin care să stimulăm procesarea produselor alimentare în ţară şi obligatoriu discuţii pe întreg lanţul de producţie, la producător, la procesator, la retailer pentru că dacă intervenim brutal pe una dintre verigi producem dezechilibre în piaţă care deja s-au produs în alte ţări şi nu ne folosesc la nimic”, a spus Ciucă.

El a adăugat că a discutat despre preţurile la raft cu miniştrii care au competenţe pe acest subiect.

„Trebuie să ne ducem pe analiză în felul următor: trebuie văzut care este costul de producţie pentru produsul de bază, pentru ambalare, transport (...) şi să vedem dacă în momentul de faţă costul materialelor de producţie, procesul de producţie în sine justifică menţinerea preţului la nivelul la care cu adevărat inflaţia a dus la ridicarea acestor preţuri”, a declarat Nicolae Ciucă.

Editor : D.R.