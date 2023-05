Ciucă le cere noilor șefi de la ANAF și Vamă să folosească sistemele digitale pentru o colectare mai bună: "Este o obligativitate"

Premierul Nicolae Ciucă le-a atras atenţia, miercuri, noilor şefi de la ANAF și Vamă că au obligația de a pune în valoare instrumentele pe care le au la dispoziţie, precum factura electronică sau radarul mărfurilor astfel încât să existe o colectare a banilor la bugetul de stat cât mai corectă.

"Fac menţiunea că am convenit ca la nivelul structurilor din Ministerul de Finanţe care au în responsabilitate colectarea banilor la bugetul de stat să se producă o serie de înlocuiri la nivelul conducerii instituţiilor, şi aici mă refer la ANAF, Vamă şi marii contribuabili. În felul acesta am convingerea că împreună cu echipa de conducere a ministerului şi cu toate măsurile pe care le-am luat în ceea ce priveşte implementarea sistemelor digitale pentru monitorizarea şi evaluarea riscurilor la nivelul acestor instituţii să asigurăm o colectare pe măsura aşteptărilor şi asumărilor din programul de guvernare", a spus premierul în debutul şedinţei de Guvern.

El a menţionat că la preluarea guvernării, în noiembrie 2021, când s-a discutat de măsurile de creştere a veniturilor s-a convenit că vor fi introduse măsuri de colectare şi a arătat că noii şefi de la ANAF, Vamă şi marii contribuabili au obligativitatea să pună în valoare ceea ce au la dispoziţie astfel încât să existe o colectare a banilor la bugetul de stat cât mai corectă.

"Am vorbit de factura electronică, de radarul mărfurilor. Toate aceste instrumente sunt funcţionale, probabil că nu funcţionează în conformitate cu potenţialul pe care îl au şi atrag atenţia noilor conducători ai acestor instituţii că este obligativitatea dumnealor, împreună cu personalul din subordine, să pună în valoare tot ceea ce am pus la dispoziţie ca să avem o colectare cât mai corectă. Dincolo de aceste măsuri, consider că este important să menţionez responsabilitatea fiecărui membru al Guvernului, fiecărui conducător de instituţie în ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiunilor funcţionale astfel încât să ne îndeplinim obiectivele din programul de guvernare", a mai spus Ciucă.

