Ciucă: Mulțumesc celor 2,3 milioane de români care au votat ca PNL să fie cea mai puternică forță de dreapta din România

Nicolae Ciucă a mulțumit duminică seara, după închiderea urnelor de vot, celor 9,3 milioane de români care au ieșit la vot pentru a da „o lecție de democrație, și îndeosebi celor 2,3 milioane de cetățeni care au votat ca Partidul Național Liberal să reprezinte cea mai puternică forță politică de dreapta din România. Șeful PNL a subliniat că angajamentul partidului pe care îl conduce, al său personal, al echipei PNL și al aleșilor acestei formațiuni politice „este acela de a nu dezamăgi alegătorii, și a continua să construiască și să dezvolte comunitățile”.

„Suntem aici să celebrăm o victorie, este o victorie a românilor care astăzi au dat o lecție de democrație, și în număr mare au ieșit la vot. Peste 9,3 de români au votat astăzi. Peste 2,3 milioane de români au votat ca Partidul Național Liberal să reprezinte cea mai puternică forță politică de dreapta din România, și le mulțumesc. De asemenea, le mulțumesc celor 54% dintre românii care au ieșit la vot, pentru că au optat pentru valorile europene, au zis „nu” extremismului, și au votat alianța PSD-PNL”, a spus Nicolae Ciucă.

„Ca atare, vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor românilor care au ieșit la vot, vreau să le mulțumesc tuturor românilor care au votat PNL, și cred în valorile liberale, vreau să le mulțumesc în mod deosebit membrilor, activului PNL care au dat dovadă de dedicare, de mobilizare, de spirit de sacrificiu, și astfel am reușit să obținem acest rezultat și sunt convins că vor face același lucru până la final, adică până când procesele verbale vor fi finalizate. Angajamentul nostru, al meu personal al echipei PNL și al aleșilor PNL este acela de a nu dezamăgi alegătorii, și a continua să construiască și să dezvolte comunitățile. Este angajamentul nostru, așacum am demonstrat, și așa cum am vorbit despre realizările administrațiilor liberale, peste tot în țară, același lucru se va întâmpla și de aici înainte”, a adăugat liderul PNL.

„Trăim într-o perioadă cât se poate de complexă, din punct de vedere al securității și din punct de vedere economic. Avem nevoie să rămânem uniți, avem nevoie să asigurăm stabilitate, și vă garantez că PNL va face tot ce îi stă în putință pentru a apăra interesele românilor și valorile noastre naționale”, a mai spus acesta.

„Ținând cont că mai avem elegeri deosebit de importante în fața noastră, mă angajez împreună cu echipa PNL să slujesc la fel de bine interesele românilor și ale României”, a subliniat Nicolae Ciucă.

Editor : Liviu Cojan