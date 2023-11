Coaliția caută bani pentru pensii. Ciolacu: România nu are o problemă cu banii. R. Bogdan: PNL nu acceptă creșteri de taxe

Coaliţia de guvernare se va reuni, luni, pentru a discuta pe tema bugetului de stat de anul viitor, ca prioritate, a anunţat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Despre ședința coaliției a vorbit și Rareș Bogdan. Liderul PNL spune că partidul său nu va accepta vreo creștere de taxe și impozite.

„Astăzi avem o coaliţie, unde vom începe cu bugetul de stat, fiindcă este cea mai mare prioritate. Nu există să nu acoperim cheltuielile în ceea ce priveşte Programul "Anghel Saligny" şi investiţiile din CNI anul acesta. Am început cu cofinanţarea pe exerciţiul financiar trecut, ca să o vedem odată închisă. Provocarea mea, în primul şi în primul rând, este de a veni cu un buget în acest an, astfel încât dumneavoastră să vă puteţi construi din februarie noile proiecte. Nu va confisca nimeni niciun ban din conturile administraţiei locale”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul a subliniat că România nu are o problemă macroeconomică, ci una legată de deficit şi prioritizarea cheltuielilor.

„Nu are o problemă România cu banii. (...) România nu are o problemă macroeconomică. România are o problemă în ceea ce priveşte deficitul. Are o problemă în ceea ce priveşte prioritizarea cheltuielilor. Ăsta e adevărul! S-a cheltuit prea mult în toate direcţiile, încercând să acoperim absolut totul şi am uitat un lucru esenţial: până pe 31 decembrie închidem un exerciţiu financiar, 2016 - 2020. Asta este prioritatea administraţiei centrale şi locale şi asta este prioritatea României. Eu cred că nu putem să ne întoarcem să vorbim iarăşi de o absorbţie de 52 - 54%, parcă, a fost în ultimul exerciţiu. Trebuie să venim pentru prima oară să vorbim de o absorbţie cu 9 în faţă. Dacă nu venim cu resursele, şi am venit cu acel buffer de un miliard în trezorerie pentru a vă împrumuta, foarte mulţi primari de municipii m-au sunat şi mi-au spus "domnule, avem şi noi nevoie, fiindcă în ordonanţă noi nu avem acces". Şi am venit cu modificarea. În acest moment am făcut un buffer de 250 de milioane şi vom continua să lucrăm pe acest mecanism, astfel încât să puteţi acoperi toate corecţiile venite prin scumpirea de materiale, să aveţi cofinanţarea de 15% asigurată. Dar, cu adevărat, trebuie un efort să vină şi din partea dumneavoastră, pentru că este un moment dificil în ceea ce priveşte, repet, a ţine balanţa între venituri şi cheltuieli”, a arătat Marcel Ciolacu.

Rareș Bogdan: PNL nu acceptă niciun fel de prosteală cu vreo creştere de taxe şi impozite

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte al partidului, a declarat luni, la sediul PNL, că va fi şedinţă de coaliţie la ora 14.00 în care Ministerul Finanţelor va prezenta de unde vor lua bani pentru majorarea pensiilor. El a precizat că PNL nu acceptă niciun fel de prosteală cu vreo creştere de taxe şi impozite, cu riscul să arunce guvernarea în aer, adică să rupă orice discuţie cu PSD.

„Astăzi am cerut şedinţă în coaliţie, va fi şedinţă de coaliţie la ora 14.00. Vom merge în coaliţie, cei de la Ministerul Finanţelor ne vor prezenta de unde pot să aducă aceşti bani, pentru că este important să ştim dacă există vreo posibilitate de a aduce bani doar pe combatere a evaziunii, pentru că pe taxe şi impozite, cu riscul să aruncă guvernarea în aer, adică să rupem orice discuţie cu PSD, nu acceptăm. PNL nu acceptă niciun fel de prosteală cu vreo creştere de taxe şi impozite. Ajunge!”, a spus prim-vicepreşedintele PNL.

Rareş Bogdan a precizat: „Venim cu orice e necesar să nu mărim taxe şi impozite în 2024”.

„Capitalul românesc şi firmele româneşti şi cele străine din România sunt cele care aduc bani la buget. Aceşti oameni trebuie să înţeleagă că fără un mediu de afaceri sănătos, fără firme româneşti puternice, fără un sistem bancar puternic, fără investiţii, nu avem de unde da pensii, de unde da salarii, nu avem de unde face investiţii. De asemenea, România, iar domnul Ciolacu ştie foarte bine că că bani europeni, fără bani din PNRR, inclusiv tranşa care trebuie încasată până la 1 ianuarie, şi fără fondurile structurale România intră în faliment”, a completat el.

Întrebat ce va propune PNL în coaliţie, Rareş Bogdan a spus: „Solicităm să crească măsurile pe evaziune, pe combaterea evaziunii, adică scanere în vămi, vămile nu sunt conduse de Partidul National Liberal sau cel puţin nu îmi amintesc eu ca peste noapte să şi fost numit un liberal acolo. De asemenea, pe evaziunea fiscalî de pe centura Bucureştiului de la marile depozite de legume-fructe arăbeşti, de asemenea intrările de legume fructe şi de carburanţi din Portul Constanţa. Astea sunt adevărate zone periculoase pentru economie şi de unde pot fi luat bani”.

El a menţionat că discuţiile din coaliţie privind creşterea pensiilor au fost pentru o majorare de 13,8 % obligatoriu în acest an, din cauza inflaţiei, după care au văzut declaraţiile cu 40 %.

„Ca să fie foarte clar, noi nu ne opunem creşterii pensiilor, din contră, ştim că pensionarii cei, 4,2 milioane de pensionari ai României au nevoie de bani, ştim că acest lucru este important, dar în acelaşi timp suntem echilibraţi, suntem lucizi şi suntem cât se poate de responsabili şi nu aruncăm. (..) Propunerea este să vedem de unde luăm banii, dacă reuşim să aducem la TVA, cel mai uşor de încasat taxă în toată Europa dar cel mai greu de încasat în România 30 de miliarde nu avem nicio problemă să facem asta, dar 33 de miliarde în plus pot să afecteze pe de o parte absorbţia de bani europeni şi să ne trezim cu fondurile suspendate, pe de altă partes ă ne trezim în situaţia în care să aruncăm deficitul în aer, să ne trezim cu business-uri care pleacă din România”, a spus el, potrivit News.ro.

