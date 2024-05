Fostul lider PNL Crin Antonescu a declarat pentru Digi24 că „în niciun scenariu” nu ar mai candida pentru funcția de președinte al României. „Eu am spus demult adio, nu la revedere, exercițiului politic direct,” a precizat Crin Antonescu.

Întrebat în ce scenariu ar mai candida pentru Palatul Cotroceni, Crin Antonescu spune că „în niciun caz nu ne întoarcem în timp, chiar dacă am vrea, dar oricum nu vreau”

„În niciun scenariu. Eu am spus demult adio, nu la revedere, exercițiului politic direct. Am spus ce aveam de spus în îndelungata perioadă în care am făcut politică, mă interesează politica în cel mai înalt grad, dar nu mi-e dor deloc. Timpul meu a trecut. Dacă cineva dorește să stăm de vorbă, să ne sfătuim, dacă cineva crede că aș putea avea o idee folositoare celor care fac politică astăzi, cu tot dragul, dar în niciun caz nu ne întoarcem în timp, chiar dacă am vrea, dar oricum nu vreau,” a declarat Crin Antonescu.

Fostul lider PNL spune că l-ar consilia pe Nicolae Ciucă, „dacă experiența cuiva atașat de anumite valori, dacă experiența cuiva care a condus acest partid și a activat atâția ani în acest partid i-ar putea servi.”

„Nu se pune problema să-l consiliez pentru că nu sunt deloc sigur că eu știu anumite lucruri, dar dacă experiența cuiva atașat de anumite valori, dacă acele valori sunt comune, dacă experiența cuiva care a condus acest partid și a activat atâția ani în acest partid i-ar putea servi cumva domnului președinte, cu mare drag, cu mare plăcere. Dar importante sunt valorile, nici măcar sigla unui partid, nici măcar amintirile mai mult sau mai puțin plăcute nu pot ține loc valorilor. Pentru ce valori ne luptăm, pentru ce valori vrem să construim, asta este esențial și în funcție de asta ne susținem și se și consiliem unii pe alții,” a precizat Antonescu.

Editor : A.P.