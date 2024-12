Crin Antonescu sugerează că Ilie Bolojan ar putea fi candidatul comun al partidelor pro-europene la alegerile prezidențiale

Fostul preşedinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat luni, la Digi 24, că ar fi bine să existe un candidat comun la alegerile prezidențiale din partea partidelor proeuropene, care să fie un „om cu autoritate, cu echilibru, de preferinţă o figură nouă în politică”. Antonescu l-a numit pe actualul președinte interimar al PNL, Ilie Bolojan, drept un posibil de astfel de candidat comun.

„Eu cred că e nevoie, că ar fi bine, să existe un candidat comun al celor patru partide, măcar trei dintre ele, care au constituit bloc pro-occidental. Ar fi nevoie de un om evident cu autoritate, cu echilibru, de preferinţă o figură nouă în marea politică. Eu, personal, cred că Ilie Bolojan, chiar dacă nu-i singurul, ar putea fi o astfel de variantă, dar desigur că decizia aparține în primul rând PNL și după aceea celorlalte partide. Bine ar fi să existe un candidat comun”, a spus Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a adăugat că Bolojan este „un nume respectat în întregul partid şi este clar că este omul momentului pentru PNL”.

De asemenea, Antonescu a exclus ideea ca el să fie candidatul comun al partidelor pro-occidentale.

„Eu, personal, am părăsit viața politică de mai bine de un deceniu, eu, personal, nu-mi doresc acest lucru, eu, personal, nu am în agendă acest lucru și nu am primit o astfel de propunere”.

În același timp, Antonescu a spus despre fostul director al SRI, Eduard Hellvig, recent reînscris în PNL că și acesta prezintă mai multe avantaje.

„Are orizont şi cultural şi informaţional, ştie politică externă, are experienţă politică şi cunoaşte mecanisme interne, cunoaşte instituţii. Sigur că este o variantă, am mai vorbit despre ea”, a spus fostul președinte PNL Crin Antonescu, despre Eduard Hellvig.

