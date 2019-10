CTP: Dacă Barna şi USR nu votează guvernul Orban înseamnă că fac o alianţă toxică, ad-hoc, cu PSD

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus, într-o intervenţie telefonică la Jurnalul de Seară de la Digi24, că în condiţiile în care Dan Barna şi USR refuză să voteze guvernul Orban, atunci se vor fi pus în situaţia de a intra într-o „alianţă toxică, ad-hoc” cu PSD.

„Domnul Barna se comportă ca şi cum ar dori nu să fie Preşedintele României ci să mai fie ales o dată preşedintele USR şi nici măcar al întregului USR ci al hardlinerilor, al talibanilor din USR. Vrea să fie preşedinte la pătrat al USR pentru că în niciuna din luările de cuvânt nu se văd românii în totalitate. Nu îl interesează decât o parte a electoratului său în tot ceea ce spune şi face. Pur şi simplu nu vrea să se adreseze poporului ăsta care e format din ceva mai mulţi oameni decât userişti.

Apoi, domnul Barna a mai făcut o declaraţie astăzi în legătură cu o acuză care i s-a adus, o persoană, Oana Suciu se numeşte, ar fi fost o afaceristă cu vechime, care a fost pusă ca debutantă în afaceri pe o listă a proiectului domnului Barna şi a luat 33 de mii de euro, ulterior devenind simpatizantă USR. Asta e acuza, eu n-am de unde să ştiu dacă aşa este, nu pot să verific, nu fac nicio afirmaţie în direcţia asta, dar răspunsul domnului Barna este următorul: «Faptul că» şi să ştiţi că citez destul de exact. «Faptul că doi-trei simpatizanţi care au devenit ulterior simpatizanţi», ad literam,virgulă «la momentul acela neexistând o variantă politică respectivă, virgulă, nu înseamnă nimic». Punct. Curat nimic. Este cea mai ineptă frază pe care am auzit-o vreodată de la un politician şi am auzit multe în 30 de ani. Am citat, să ştiţi, la literă şi la virgulă acest răspuns al domnului Barna.

Cum devin simpatizanţii simpatizanţi, ce e aia variantă politică respectivă?

Mi-e din ce în ce mai greu să înţeleg ce vrea domnul Barna, ce or să facă acum...

Îi acuză pe ăştia că au făcut o alianţă toxică. Domnul Barna spune că Pro România, UDMR şi nu ştiu, nu vreau să greşesc, şi ALDE au făcut o alianţă toxică. Păi alianţă toxică va face domnul Barna şi va face USR cu PSD în momentul în care, indiferent de ce fac celelalte partide, nu va vota, nu va da votul guvernului Orban. Atunci da, va face o alianţă ad hoc cu PSD, asta-i tot. Îşi asumă aşa ceva?

Sper ca în al treisprezecelea ceas să revină, totuşi, la raţiune. Băieţii ăştia sunt tineri... Dau dovadă de o capsomanie, de o obstinaţie de a-şi menţine ideile astea fixe care vă rog să mă credeţi că mă sperie în anumite momente”, a spus gazetarul la Digi24.

