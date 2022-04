Premierul Nicolae Ciucă o să rămână mult timp în funcția de lider al PNL și o să fie foarte greu de dat jos din această funcție, în ciuda faptului că nu are un trecut în partidul liberal. El are însă o calitate: e foarte acomodant, prin urmare o să-și formeze o camarilă cu banii din „Anghel Saligny” și în același timp va avea contacte foarte bune cu PSD-ul, spune Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a comentat la Digi24 și cazul jurnalistei Emiliei Șercan, ale cărei acuze de plagiat aduse generalului Nicolae Ciucă par să fie îngropate. Aici este vorba despre disprețul funciar, față de civili și față de presă și mai ales față de o jurnalistă, al uniformelor, a conchis CTP.

Comentariul lui Cristian Tudor Popescu a fost făcut în emisiunea „Cap limpede”:

„Punerea lui Ciucă, acum, președinte la PNL, în procedură de urgență, nu e o noutate. Ea s-a mai întâmplat, vedeți Iohannis. Vă amintiți cum a fost Iohannis făcut președinte, tot așa, în procedură de urgență, în 2014, vara? Un ins adus de la Sibiu de Crin Antonescu, pac, pac, președinte la PNL!

Deci, tot timpul a făcut importuri de felul ăsta PNL-ul, ceea ce arată cât de subțire este, de fapt, forța doctrinară, politică, reală de partid a PNL-ului.

Când a ajuns în situații dificile, pe cine a adus? Pe Theodor Stolojan! Vă amintiți cum l-au importat pe Theodor Stolojan? PNL-ul intrase într-o situație foarte dificilă după ce se spărsese CDR-ul, PNȚCD-ul dispăruse și în situația grea în care se găseau, ce să facă? Îmi amintesc că am avut o discuție cu Valeriu Stoica atunci, în culise, după o emisiune: ce ar fi dacă îl aducem pe Stolojan? Da, zic, OK, dar Stolojan era cel care îi dădea o înaltă apreciere domnului Iliescu în alegerile ce avuseseră loc. Și a fost luat și transplantat fără niciun fel de problemă.

Un partid fără consistență interioară. Ciucă, o bulă de neant

Domnul Iohannis - la fel, domnul Cîțu - vechime în partid câtă avea, iar, cu derogare! Domnul Ciucă - importat și el, cu derogare și mai mare, că n-are decât un an și jumătate. Deci, PNL-ul a avut în ultimii 20 de ani tot felul de astfel de soluții exterioare, importuri, ceea ce arată că partidul ăsta nu are o consistență adevărată interioară și nu degeaba nu a fost votat peste 25 la sută niciodată - și 25 la sută e mult, PNL-ul a stat la 15 la sută ani și ani de zile. De ce oamenii nu-l votează? Pentru că îi văd că sunt inconsistenți, că nu sunt cu adevărat liberali.

De când era liberal Ciucă? S-a făcut, de ce? Are 34 la sută în sondaj, pac, îl punem pe Ciucă! Dar Ciucă a făcut ceva în partidul ăsta? Are un trecut?

Un partid solid, un partid structurat, care are o doctrină, care păstrează o tradiție, pune lider pe cineva care ani și ani de zile a fost în rândurile partidului, a obținut niște rezultate acolo și, normal, ajunge în față, șef al partidului.

Dar l-au adus pe Ciucă acum, pe generalul Flexiglas!

N-are importanță dacă are șanse sau nu la prezidențiale, important e că nu au altul mai bun în clipa de față și probabil cu el vor merge, n-au pe altcineva și e timp puțin, suntem în primăvara lui 2022, e timp puțin să mai impui pe cineva. Mai e cineva în PNL? Ciucă are 34 la sută. Nu că ar fi el..., am explicat lucrul ăsta, e o bulă de neant Ciucă, clar!

Domnul Ciucă a intervenit în justiție și a blocat cercetarea plagiatului

Cât despre plagiat, am văzut ce este acolo, părerea mea este că e clar un plagiat, m-am uitat și eu acolo, nu hotărăsc eu dacă e plagiat, hotărăște CNATDCU, care nu va hotărî nicidecum, pentru că nu poate, pentru că nu e lăsat și am explicat cum s-a făcut asta și s-a făcut cu organe ale statului, prin intervenția directă a domnului Ciucă în justiție, care a cerut suspendarea celor trei plângeri de plagiat făcute, deci CNATDCU nu poate să acționeze, iar justiția știm ce pas are, deci anul ăsta nimic, nu se face nimic.

Între timp, însă, s-a întâmplat ceva mai grav cu jurnalista Emilia Șercan, cea care a prezentat ceea ce consideră ca fiind o dovadă de plagiat. E, acum ce trebuia să se întâmple? Să vedem: așa e, cum spune Emilia Șercan? Fragmentele alea prezentate reprezintă un plagiat?

Ideea de partea cealaltă a domnului Ciucă este să nu existe nicio pronunțare, nu să se facă o pronunțare, așa cum a zis sus și tare, cu glas mare, don general imediat după acuzația de plagiat: să cerceteze CNATDCU imediat, de urgență, să-mi repereze onoarea! Și pe de altă parte, a blocat cercetarea! Deci nu se cercetează nimic!

E război, domnule, ne mai apucăm să întrebăm de un plagiat?

Și între timp, Emilia Șercan prezintă acum documente, prezintă date, prezintă fapte cu scurgerea unor fotografii, depuse chiar de ea - pentru că a fost

amenințată, a fost încercare de șantaj cu acele fotografii și ea le-a depus la poliție ca dovadă a șantajului cu amenințarea asupra ei. Și alea s-au scurs instant după aceea în presă pentru, evident, a o compromite pe Emilia Șercan. Rezultă că poliția le-a scurs în presă! După aceea, are loc o încercare, spune Emilia Șercan, de acoperire a acestei tentative de compromitere a ei tot de către poliție.

Problema este că nu e cercetat, de fapt, de nimeni, deci o fi așa, n-o fi așa cum spune Emilia Șercan? Nimeni, de zile în șir! E foarte simplu să verifici ce este acolo, acuza este clară: n-avea de unde, acele fotografii nu puteau fi scurse decât de la poliție din dosar, unde au fost de depuse de Șercan.

Și au fost scurse, în mod evident, pentru a o compromite, având în vedere că doamna Șercan a acuzat de plagiat altă uniformă decât cea de polițist, asta de general de armată, care acum este și premier, este și șef de partid, cum să te apuci acuma, domnule? Și e și război, domn'e, acuma, și sunt vremurile astea grele, ne apucăm acuma să îl mai întrebăm de un plagiat de acum nu știu câți ani, 15 ani, pe Ciucă? Hai, domnule, să fim serioși!

Disprețul funciar față de civili și față de presă

Și mai e ceva aici, să știți. E foarte neplăcut ce o să spun: este disprețul funciar față de civili și față de presă și mai ales față de o jurnalistă al uniformelor. Adică, stai, domnule, ne încurcă asta? Noi aicea avem treburi grele de făcut, avem treabă mare, facem o chestie! Acuma vine jurnalista Șercan!

De ce tace Bode? Ministrul Bode a spus da, domnule, imediat vedem despre ce e vorba! Și nimic! Niciun răspuns în legătură cu cele spuse de Emilia Șercan. Din experiență, știu că tăcerea se așterne când e greu de scos la vopsea chestiunea.

Asta este! Ăsta este premierul pe care îl avem acum în vreme de război. El va rămâne acolo. După părerea mea, va rămâne multă vreme, pentru că are o calitate acest domn Ciucă: e foarte acomodant, deci o să-și formeze o camarilă acum, o să dea cașcavalul celor care nu l-au primit de la Cîțu, o să dea banul din Anghel Saligny pe care nu l-a dat Cîțu și așa mai departe, își face camarila și în același timp are și ușă deschisă, are contacte foarte bune cu PSD-ul. Deci, după părerea mea, va rămâne în poziție acum. E foarte greu să-l mai dea cineva jos de acolo”.