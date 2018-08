D. Cioloș: Jandarmeria a acționat disproporționat și ilegal. Acuzații la adresa lui Dăncilă

Dacian Cioloș, liderul Mișcării România Împreună a comentat la Digi24 evenimentele violente de la Protestul de vineri. Fostul premier spune că o mare parte de vină revine conducerii Jandarmeriei, prefecturii, ministrului de Interne și nu în ultimul rând actualului premier, Vasilica Viorica Dăncilă care nu a fost prezentă și nu a încercat niciun dialog cu oamenii veniți de la mii de kilometri.

Dacian Cioloș: Vreau să vă spun că am auzit câteva fraze din comunicatul Guvernului și trebuie să spun că m-am cam săturat de atâta ipocrizie. Doamna Dăncilă este, cel puțin pe hârtie, premierul României și trebuia să fie ieri acolo ca să discute cu protestatarii, să vadă de ce au venit oamenii ăia acolo, ca n-au venit de nebuni de la mii de kilometri. Ei au venit să-și spună păsul, iar doamna Dăncilă a plecat în concediu.

În primul rând, când doamna Dăncilă face apel la politicieni, la Opoziție, este ipocrizie curată, pentru că PSD-ul care se crede partid-stat a pus mâna cam pe toate instituțiile din țara asta.

Legat de ce s-a întîmplat ieri: în primul rând e regretabil că astăzi a fost scos în față doar purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei și nu, dacă nu premierul -, cel puțin ministrul de interne trebuia să fie în fața românilor și să explice ce s-a întâmplat acolo.

Pentru că în mod clar, din punctul meu de vedere, s-a trecut o linie roșie. Au fost zeci de proteste în ultimul an și jumătate, toate pașnice, aceeași oameni au protestat să-și spună păsurile. În mod clar, aseară manifestanții au fost infiltrați de huligani. Iar Jandarmeria, în loc să extragă huliganii din mulțime, a acționat nu numai disproporționat, dar a acționat și ilegal, pentru că nu avea motive întemeiate să dea cu petarde, cu tunurile de apă în manifestanții pașnici.

Jandarmeria este o structură foarte bine organizată. Eu am condus Guvernul, au existat și atunci proteste și știu că acolo sunt oameni profesioniști. Jandarmeria nu lucrează singură, sunt alte servicii care culeg informații pe care le furnizează Jandarmeriei care ea însăși are structurile ei care culeg informații atunci când au loc evenimente unde trebuie asigurată paza și ordinea, iar jandarmii nu trebuie să protejeze doar Guvernul, ci și pe cetățenii pașnici. Nu e posibil, nu cred că Jandarmeria nu avea informații despre ce se pregătea. Înțeleg că Jandarmeria a recunoscut astăzi că știa că există grupuri de huligani.

De ce Jandarmeria și Poliția nu a luat măsuri să-i împiedice pe aceștia să ajungă la miting și să intre în mulțime? Se știa foarte bine că sunt acolo. Înainte de a se alătura manifestanților pașnici, grupurile violente au stat în apropiere, pe străzi adiacente, de la ora 14:00, cu jandarmii lângă ei. Nu i-a deranjat nimeni, de ce nu au fost izolați?

De ce Jandarmeria nu a fost mai tactică decât huliganii?

În mod clar este nevoie de răspunsuri din partea celor care au dat ordine jandarmilor – conducerea Jandarmeriei și responsabilii politici din ministerul de Interne, de la Prefectură și de la alte structuri.

În mod clar oamenii aceștia trebuie să răspundă, nu văd cum ministrul de Interne mai poate avea credibilitate după ce s-a întâmplat, indiferent de cine și cum a dat dispoziție. În mod clar ministrul de Interne și conducerea Jandarmeriei trebuie să plece și cred că doamna Dăncilă care trebuia să demisioneze nu numai pentru toate prostiile pe care le-a făcut până acum, dar și pentru tăcerea de ieri. Nu este acceptabil ca după ore în șir de hărțuieli, de gaze aruncate peste protestatarii pașnici, Guvernul să iasă cu un comunicat public abia astăzi la amiază.

Doamna Dăncilă aruncă iar peste gardul Guvernului responsabilitatea – să se ocupe alții de ceea ce s-a întâmplat acolo. Este premierul României, are toate structurile executive, guvernamentale ca să știe ce se întâmplă. De ce cere SRI-ului să afle ce s-a întâmplat? Nu are încredere în structurile de informații pe care le are ministerul de Interne ca să afle ce s-a întâmplat?

Trebuie să acționăm ca România să fie condusă de oameni serioși și oameni capabili. Și nu spun acum de un patid sau altul. Indiferent de ce partid va fi la guvernare, avem nevoie în fruntea Guvernului de oameni responsabili. Oamenii ăștia nu sunt responsabili, Oamenii ăștia de ascund în spatele uniformei jandarmilor, îi scot în față, tolerează, dacă nu cumva mai mult, tolerează voit acțiuni ale huliganilor și provocări împotriva propriului popor. Asta nu este o guvernare responsabilă pentru o țară democratică.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

