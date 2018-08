Dacian Cioloș, despre posibilul răspuns al CE la scrisoarea lui Dăncilă: „Eu sper ca cei de la Comisie să aibă răbdare”

Dacian Cioloș a vorbit, într-o intervenție la Digi24, despre importanța ca România să aibă un Guvern performant. Fostul premier a spus că, în locul celor de la Comisia Europeană, el ar aștepta rezultatul anchetei înainte de a formula un răspuns la scrisoarea Vioricăi Dăncilă.

„Doamna Dăncilă nu are un mesaj pentru români. Scuză doar jandarmii. Dar are un mesaj pe care îl trimite pe ascuns la Comisia Europeană, pentru că trebuie să aflăm prin interpuși că a trimis scrisoarea. Foarte surprinzător din partea unui premier, a unui partid care arată cu degetul către UE că se amestecă prea mult în treburile interne și acum merge să se plângă, să se scuze către Comisia Europeană. Dăncilă premeditează o concluzie a justiției. Știm că Parchetul a deschis o anchetă și eu din cate am auzit din gura procurorului ajunge deja la concluzii preliminarii că au fost și abuzuri. Doamna ia o poziție înainte să lase justiția să se exprime. (...) Eu am auzit de la purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei că nu face comentarii, pentru că e anchetă în curs. Doamna premier, în loc să ceară informații și să explice românilor, fuge să se scuze la Comisia Europeană. Este un motiv în plus pentru care Dăncilă trebuie să plece. Pentru că România merită un premier mai bun și un Guvern mai bun”, a spus Dacian Cioloș.

Cât despre un răspuns din partea Comisiei Europene, fostul premier a declarat că: „Acum ar trebui să avem un răspuns din partea Comisiei. Eu am văzut că deja Comisia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la proteste, a subliniat că într-o democrație e firesc ca oamenii să protesteze. Eu cred că nu are cum, Comisia Europeană nu are cum să reacționeze altfel decât în baza tratatelor UE care subliniază acest lucru. Eu, să fiu în locul celor de la Comisie, nu m-aș exprima până când nu aș vedea rezultatele anchetei, ca să știu dacă autoritățile au acționat legal sau legitim. Eu sper ca cei de la Comisie să aibă această răbdare”.

Etichete:

,

,

,

,

,