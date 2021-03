Dacian Cioloș: Nu stau să comentez tot felul de bombe aruncate de unul sau de altul. Eu sunt în legătură cu premierul

Liderul USR PLUS Dacian Cioloș neagă că ar exista tensiuni în coliție sau discuții despre remaniere și susține că există comunicare cu partenerii de guvernare el personal fiind în legătură cu premierul Florin Cîțu și cu toți miniștrii ori de câte ori este nevoie. În ceea ce privește scandalul datelor de vaccinare, Dacian Cioloș îl susține pe Vlad Voiculescu și sugerează că premierul ar putea fi victima unor dezinformări, întrebându-se în context cine pune pe masă „tot felul de bombe din-astea”.

„Eu nu am luat apărarea ministrului sănătății, pentru că nu avea nevoie să fie apărat. A susținut ceea ce noi avem în programul de guvernare, și anume transparența datelor publice și asta vom face și în continuare. Cine consideră că datele acelea nu trebuiau să fie publice trebuie să explice de ce. Atât timp cât ele nu erau clasificate, din punctul meu de vedere, trebuie să fie date publice”, a declarat la Digi24 Dacian Cioloș, precizând că a discutat cu Vlad Voiculescu și acesta a procedat corect.

„Nu știu cine ce i-a spus premierului. Sper să clarifice premierul, nu vreau să dau eu cu presupusul, pentru că așa apar tensiunile, dacă ne dăm cu presupusul și interpretăm ce spune unul, ce spune altul”, mai spus Cioloș.

Cu toate acestea, liderul USR PLUS susține că există comunicare în interiorul coaliției. „Eu comunic cu premierul, cu ceilalți lideri, când trebuie să luăm decizii. Dar aici?! Acuma, nu stăm președinții de partid după fiecare ministru să interpretăm deciziile pe care le ia. Vlad Voiculescu a explicat exact în ce context a luat deciziile respective, există guvern, există instituții ale guvernului care au responsabilități și care să dea răspunsurile. Eu ca lider pot să vă spun că transparența este în programul de guvernare, că am cerut tuturor miniștrilor - cel puțin miniștrilor USR PLUS pentru că acolo am autoritate politică - să își asume această transparență. Ați văzut că și Claudiu Năsui a venit cu publicarea anumitor date și informații, o face și Vlad Voiculescu, o s-o facă și ceilalți miniștri, pentru că asta am promis din campanie”, a insistat Dacian Cioloș.

„Cine pune pe masă tot felul de bombe?”

Întrebat dacă este ceva care trebuie să-i fie reproșat ministrului sănătății până acum, Dacian Cioloș a spus că el nu are ce să-i reproșeze și nu l-a auzit nici pe premier că ar avea nemulțumiri. „Nici nu discutăm de remaniere. De ce să discutăm de remaniere? Cine pune pe masă tot felul de bombe din-astea, în loc să se ocupe de cum relansăm economia, cum gâtuim pandemia asta, cum aceelerăm campania de vaccinare, astea sunt obiectivele guvernului, nu să trecem de la un fake news la altul și să tot dau eu explicații pentru lucruri pe care le aruncă în aer unul sau altul”, a spus liderul USR PLUS.

La observația că aceste informații vin dinspre eșalonul doi sau trei al partidului, Cioloș a răspuns: „Dar nu mă interesează. Treaba lor. Noi avem un guvern care acționează, avem un prim-ministru și miniștrii care lucrează și care încep să producă rezultate și vor avea toată susținerea noastră. Deci, n-o să stau să comentez ce afirmă, din eșalonul doi sau trei, unul sau altul, pentru că e treaba lor, să afirme ce vor. Eu am o responsabilitate din perspectiva guvernului pe care îl susțin și desprea asta pot să vorbesc oricând, dar nu să comentez tot felul de bombe aruncate de unul sau de altul care nu-și asumă și nu vine cu argumente. Prea mult am consumat timp în țara asta ca să comentăm prostii, ca să comentăm fake newsuri și prea puțin am vorbit de reformele care trebuiesc făcute în stat, de investiții, de parteneriatul cu antreprenoriatul. Acestea sunt lucrurile care mă preocupă pe mine”, a punctat europarlamentarul.

„Am avut toată deschiderea la premier”

Întrebat dacă PNL întârzie proiecte ale USR PLUS, Cioloș a spus că nu a văzut așa ceva până acum și că nu i s-a plâns niciun ministru de la USR PLUS. Prefectul Capitalei a fost numit la timp, consideră liderul USR PLUS, precizând că a fost în contact cu premierul și pe numirile de secretari de stat. „Nu am avut impresia că au fost întârziați în mod expres numiri de secretar de stat doar pentru că sunt de la USR PLUS, nu am ce să-i reproșez premierului aici. Eu am fost în legătură cu el, chiar dacă nu sunt sută la sută, în fiecare zi, prezent la Parlament sau la Guvern, sunt în legătură și de câte ori am avut nevoie să discut ceva am avut toată deschderea la premier. O să mă văd cu premierul săptâmâna viitoare, dincolo de ședințele de coaliție, o să mă văd cu miniștrii, discut la telefon nu doar cu miniștrii de la USR PLUS, ci și cu miniștrii de la PNL sau chiar de la UDMR. Cu Barna Tanczos, apropo de Deltă, discutăm cel o dată pe săptămânâ, deci eu unul n-am simțit până acum un astfel de blocaj”, a încheiat Dacian Cioloș.

