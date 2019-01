Dăncilă, după gafele miniștrilor la Bruxelles: „Guvernul s-a prezentat cu demnitate și profesionalism”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că Guvernul se confruntă cu „o campanie de dezinformare împotriva ţării noastre alimentată de oameni politici români, mergând până la cel mai înalt nivel” și a afirmat că Guvernul s-a prezentat la Bruxelles cu „demnitate și profesionalism”.

„Încheiem o săptămână în care Guvernul României s-a prezentat la Bruxelles cu demnitate şi profesionalism. Trebuie să remarc, însă, cu mâhnire, două aspecte. Ne confruntăm cu o campanie de dezinformare împotriva ţării noastre alimentată de oameni politici români, mergând până la cel mai înalt nivel. Acest lucru este inacceptabil.

Ca prim-ministru, am considerat că am obligaţia să spun adevărul despre ţară în faţa oficialilor europeni. Am dat asigurări în toate întâlnirile pe care le-am avut că Guvernul va acţiona pentru respectarea valorilor şi principiilor care constituie fundamentul construcţiei europene. Respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, apărarea statului de drept şi asigurarea independenţei Justiţiei sunt în centrul preocupărilor noastre.

Însă, în egală măsură, am transmis cu fermitate că cetăţenii români trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca orice cetăţean european. Curtea Constituţională a constatat că au fost folosite practici în afara cadrului legal care au viciat actul de Justiţie, iar această situaţie îndreptată”, a afirmat Dăncilă, în deschiderea şedinţei de Guvern, citată de Agerpres.

Ea a reamintit o declaraţie a preşedintelui Comisiei Europene: „Aşa cum spunea şi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, drepturile cetăţenilor nu sunt negociabile, iar în această materie nu sunt acceptate compromisuri”.

