Prim-ministrul irlandez a demisionat oficial și va fi înlocuit chiar de astăzi

Leo Varadkar a demisionat, luni, oficial, din postul de prim-ministru al guvernului Irlandei. Succesorul său, Simon Harris, urmează să preia conducerea guvernului de la Dublin chiar de marți.

Varadkar, care a fost prim-ministru timp de patru ani, a spus că aşteaptă cu nerăbdare „un capitol diferit”. El a ajuns, luni, la reşedinţa oficială a preşedintelui Irlandei, Michael D. Higgins, cu 5 minute mai devreme decât ora stabilită.

Higgins l-a întâmpinat pe Varadkar în biroul său, unde premierul i-a înmânat demisia secretarului general al preşedintelui. Varadkar, în vârstă de 45 de ani, va rămâne, provizoriu, prim-ministru până când un nou lider este votat de parlament.

El a şocat ţara când a anunţat, în urmă cu trei săptămâni, că demisionează din funcţia de preşedinte al Fine Gael imediat şi că se va retrage din postul de premier imediat ce succesorul său va fi votat. Leo Varadkar a spus că va decide dacă va candida la următoarele alegeri generale din vară.

„Nu am mai avut două săptămâni libere la rând din 1996, aşa că aştept cu nerăbdare să am o vacanţă de vară decentă şi voi lua decizia atunci”, a spus el. Într-un interviu pentru RTE News înregistrat înainte de a demisiona oficial el a spus că nu are regrete în privinţa deciziei sale.

„A fost o decizie dificilă de luat şi un moment dificil, dar cu siguranţă de atunci nu am avut regrete şi aştept cu nerăbdare un capitol diferit în viaţa mea”, a spus el.

Printre punctele de vârf ale mandatului său el a enumerat obţinerea acordului Brexit, conducerea ţării în timpul pandemiei şi situaţia economică a Irlandei, despre care susţine că este „invidiată de toată lumea”.

„Cred că unul dintre lucrurile pe care ajungi să le înţelegi când ocupi o funcţie înaltă este că există mereu probleme şi că vor exista mereu provocări. Niciodată nu o să te trezeşti şi o să găseşti biroul gol pentru că totul a fost rezolvat”, a spus Varadkar despre punctele mai slabe ale mandatului.

El a spus că principalul său regret este că a fost „excesiv de prudent” în privinţa investiţiilor în infrastructură în anumite momente, precum după criza economică şi după pandemia de coronavirus.

El a mai spus că au existat „mari decizii de cheltuire care ar fi putut fi luate cu un an sau doi mai devreme, iar acest lucru ne-ar fi pus într-o poziţie mai bună astăzi când vine vorba de lucruri precum locuinţele, de exemplu”.

„Este aproape imposibil să te pregăteşti. În mare parte devii o altă persoană în ziua în care devii prim-ministru şi speranţele şi temerile a 5,3 milioane de persoane sunt pe umerii tăi”, a spus el despre funcţia de premier. „Aşa că ceea ce i-am spus ministrului Harris, lui Simon, este să fie el însuşi, să aibă încredere în el”, a spus Varadkar referindu-se la succesorul său.

„Primeşte sfaturi, evident, primeşte sfaturi din toate părţile, dar ai încredere în instinctele tale şi în propria ta intuiţie”, i-a mai recomandat el celui care îi va urma în funcţie.

Simon Harris, în vârstă de 37 de ani, urmează să devină marţi cel mai tânăr prim-ministru din istoria ţării. Camera inferioară a parlamentului Irlandei, Dail Eireann, se va reuni, marţi, după vacanţa de Paşte.

Pentru că partidul la guvernare deţine majoritatea în camera inferioară a parlamentului, se aşteaptă ca Harris să fie votat marţi şi să devină al 15-lea prim-ministru al Irlandei. Se anticipează că el va remania echipa ministerială a Fine Gael după numire.

Editor : Adrian Dumitru