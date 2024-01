Dincolo de circul pe care l-a făcut George Simion astăzi intrând cu forța peste liderii PSD la ședința conducerii social-democrate și apoi obligându-i pe liberali să se încuie și ei în sala de ședințe ca să evite scandalul transmis live pe facebook de șeful AUR, cele două partide care formează astăzi guvernul au jucat propriile scenete în care s-au făcut că discută despre strategia pentru europarlamentare și ce se va întâmpla cu alegerile locale - vor fi sau nu organizate concomitent cu europarlamentarele.

Comasarea localelor cu europarlamentarele este o miză uriașă pentru PNL, care crede că ar fi singura soluție ca astfel, cu ajutorul primarilor din țară care ar fi motivați „să tragă” la alegeri pentru ei înșiși, ar trage după ei și lista pentru PE (pe calculele lui Bode ar obține 8-9 posturi). Dar miza este și mai mare pentru Nicolae Ciucă și pentru supraviețuirea sa în fruntea PNL.

De luni de zile se tot vorbește în partid despre faptul că, în mod tradițional, șeful partidului va plăti cu funcția pentru un eventual eșec la europarlamentare. Și fără sacrificiul ritualic, pe Ciucă nu îl susține și nu îl simpatizează nimeni în propriul partid și este perceput în continuare ca un corp străin implantat cu forța de Klaus Iohannis la șefia PNL.

Este deja antologică în PSD o istorioară de săptămânile trecute, când la Afumați era ”tractoriada” lui Andruș, trebuia să aibă loc o ședință de Coaliție, să se stabilească ce negociază Guvernul cu protestatarii, și pesediștii, care așteptau de la liberali să primească ora și locația ședinței, au primit un telefon de la un foarte jenat Nicolae Ciucă, care le-a mărturisit, rușinat, că nu îi răspunde niciun liberal la telefon și deci nu poate face ședință de Coaliție, că nu are cu cine.

Aceasta este autoritatea pe care o are Nicolae Ciucă în partidul al cărui președinte este, pe hârtie, și nu întâmplător, în discursul pe care l-a avut astăzi la ședința BPN al PNL, a ținut să lanseze următorul mesaj: ”Ori ne ridicăm și câștigăm toți, ori pierdem și pierdem toți”. Adică, în traducere, dacă pierdem alegerile, nu sunt doar eu de vină, trebuie să plătiți și voi.

Ciucă știe foarte bine cât de divizat este partidul chiar la nivelul de sub el, cu vicepreședinții împărțiți în grupări de interese și care se luptă între ele pentru a obține puterea la un eventual Congres. Mai mult decât atât, el știe și că gruparea din Ardeal, care a căpătat în timp o mare influență și este grupată în jurul celebrului fost primar Ilie Bolojan, și-ar dori ca PNL să o susțină la prezidențiale pe Laura Codruța Kovesi, pe care o consideră o variantă mult mai viabilă decât pe el însuși.

Toate aceste lucruri le știe însă și Marcel Ciolacu, președintele partidului rival dar, paradoxal, cel mai apropiat colaborator al lui Nicolae Ciucă. Ciucă și Ciolacu funcționează practic într-o simbioză care de multe luni de zile i-a scos din sărite pe liberali, dar și pe unii dintre șefii PSD.

Acum însă, toți liderii social-democrați chestionați de Digi24.ro în privința viitorului acestei coaliții între PSD și PNL, susțin că PSD are nevoie de Ciucă, ca de aer. De aceea, toate ideile și temele aruncate pe piață de social-democrați - inclusiv fantasmagorica candidatură pe liste comune PNL-PSD la alegeri - sunt venite în ajutorul lui Nicolae Ciucă.

Dacă se induce ideea că Ciucă, în perspectiva câștigării prezidențialelor de către Ciolacu, va fi din nou prim-ministru, pentru că PNL va primi, logic, funcția, generalul este ajutat să supraviețuiască în interiorul propriului partid. În plus, Ciolacu are nevoie ca PNL să aibă la prezidențiale un candidat slab, care să nu ajungă în al doilea tur, pentru că strategia PSD de până acum a fost să-l ajute pe Simion să crească astfel încât să ajungă împreună în finala prezidențială (Aici este o altă simbioză politică, Ciolacu-Simion - Simion nu va candida la prezidențiale decât dacă va candida Ciolacu, și Ciolacu nu va candida decât dacă e sigur că ajunge cu Simion în finală).

Acesta sunt rațiunile pentru care au fost lansate temele „tandem PSD-PNL” la alegeri, sau ”liste comune”, deși, după cum explică unii dintre liderii PSD, dacă liberalii vor sta foarte prost în sondaje, vor fi ajutați de-adevăratelea.

Pentru că cei de la PSD știu că după alegeri, la care toate lumea se așteaptă ca AUR să câștige periculos de mult, au nevoie să facă Guvern cu cineva și că nu vor putea să facă cu extremiștii alianțe. Deci au nevoie de un PNL care să stea în jur de 18-20%, astfel încât, alături de UDMR să poată forma o guvernare funcțională.

Propunerile fantasmagorice și ping pong cu Firea și Burduja

Acestea sunt explicațiile din spatele acestor „zbateri” politice. Ceea ce au discutat dincolo de ușile închise, fiecare partid în spate, pare, pe alocuri, amuzant. Liberalii au votat astăzi ca Ciucă să aibă „un mandat flexibil” de negociere cu PSD, dar să îl susțină pe Ciucă la președinție, iar în schimb PNL e dispus să le cedeze pesediștilor funcția de premier, funcția de Comisar European care va reveni României după alegerile europarlamentare și constituirea Comisiei Europene și chiar funcția de Primar al Capitalei, adică Burduja să fie un candidat de sacrificiu, astfel încât să fie favorizată Gabriela Firea.

De partea cealaltă, pesediștii nici nu vor să audă de candidat PNL la președinție sprijinit de PSD, trebuie să îl susțină liberalii pe Ciolacu, iar în schimb le cedează funcția de premier după alegeri, și, după unele propuneri, și Primăria Capitalei (adică Gabriela Firea să fie candidatul de sacrificiu în avantajul lui Burduja).

Ce s-a declarat oficial

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat după şedinţa partidului în care s-a mandatat conducerea să iniţieze discuţiile în coaliţie pe subiectul comasării alegerilor că o variantă posibilă şi benefică este comasarea europarlamentarelor cu localele dar există şi celelalte variante în analiză.

”Noi trebuie să identificăm care este cea mai bună soluţie pentru consolidarea democraţiei”, a subliniat Ciucă. ”Executivul Partidului National Liberal a fost mandatat, legat de comasarea alegerilor, să analizeze să negocieze în interiorul coaliţiei pe marginea acestui demers. A existat o analiză şi în final fiecare şi-a prezentat punctul de vedere, susţinând ca o variantă posibilă şi benefică comasarea alegerilor europarlamentare cu locale dar există şi celelalte variante în analiză, noi trebuie să identificăm care este cea mai bună soluţie pentru consolidarea democraţiei, pentru cetăţenii României, pentru facilitarea procesului electoral în România”, a spus Ciucă. Liderul PNL a precizat că în şedinţa conducerii PNL nu s-a discutat despre un acord politic extins cu PSD. Despre un tandem preşedinte-premier cu PSD, Ciucă a spus că nu au discutat-o.

”Orice astfel de chestiune trebuie analizată, chiar dacă ar fi să avem un astfel de proiect, el trebuie în primul rând analizat şi însuşit de conducerea executivă, ne întoarcem la BPN, discutăm, analizăm şi după aceea validăm acest proiect”, a subliniat Ciucă. Preşedintele PNL a ţinut să precizeze că ”PNL are 1.232 de primari, 14.185 de consilieri locali şi judeţeni, 17 preşedinţi de Consilii Judeţene, deci există un activ de partid care, indiferent de modul în care se vor desfăşura alegerile, va fi la fel de mobilizat”. ”În România, în ultimii 35 de ani, a existat o singură dată când un acord politic dinainte prestabilit s-a întâmplat să fie şi respectat, mai ales când a fost vorba de o rocadă, de a preda mandatul de pe o funcţie de conducere şi asta s-a întâmplat când am fost prim-ministru”, a spus Ciucă. Întrebat dacă această rocadă se poate aplica şi în cazul alegerilor prezidenţiale, liderul PNL a răspuns: ”Analizăm!”

Ce a spus Ciolacu: Nu am luat o decizie în interiorul partidului. Plus că nu putem să o luăm singuri. Am stabilit cu toţi colegii parlamentari că nu vor vota nicio modificare legislativă, în acest moment, în ceea ce priveşte comasarea alegerilor

Liderul PSD Marcel Ciolacu a precizat că nu a fost luată nicio decizie în interiorul partidului privind comasarea alegerilor, iar o hotărâre trebuie luată în coaliţie, nu doar de către social-democraţi. „Am stabilit cu toţi colegii parlamentari că nu vor vota nicio modificare legislativă, în acest moment, în ceea ce priveşte comasarea alegerilor”, a adăugat el.

„După unii da, după alţii nu. Cu certitudine pe 9 iunie o să avem alegeri europarlamentare. Nu am luat o decizie în interiorul partidului şi plus că nu putem să o luăm singuri. CU toate că alţi colegi de coaliţie nu cunosc acest detaliu şi această comasare. De aceea am stabilit cu toţi colegii parlamentari că nu vor vota nicio modificare legislativă în acest moment în ceea ce priveşte comasarea alegerilor sau decalare a vreunui rând de alegeri”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat dacă ar fi dispus PSD să accepte vreo variantă de comasare a alegerilor, miercuri la Parlament.

"Singura discuţie care a fost în partid a fost că, dacă se comasează vreo alegere, vrem să ştim întreg calendarul convenit cu cei care pot să creeze o majoritate în Parlament, ca să treacă modificările legislative. Cu adevărat, vă anunţ că nu e nedemocratic. Belgia şi Irlanda au anunţat că vor avea alegeri locale odată cu alegerile europarlamentare", a afirmat premierul.

El a afirmat că este foarte posibil ca după alegeri să funcţioneze în continuare actuala coaliţie de guvernare "dacă românii vor hotărî acest lucru".