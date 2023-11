Cu excepția lui Claudiu Târziu, cel care deschide lista de candidați AUR pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, aproape toate celelalte persoane de pe partea eligibilă a listei electorale sunt din anturajul PSD. Și asta în ciuda anunțului făcut de George Simion cum că “nimeni cu un pedigree legat de PSD nu va fi reprezentantul nostru”.

AUR este un partid relativ nou, înființat în 2019, care participă anul viitor pentru prima oară la alegerile europarlamentare. Liderii acestui partid au comunicat adesea în ultimii trei ani despre oferta politică nouă de idei și nume pe care o propune românilor, dar și despre refuzul de a face înțelegeri politice cu PSD. Aflat recent la Ploiești, președintele AUR, George Simion, vorbea despre refuzul partidului său de a avea vreodată legături cu PSD. “Nimeni cu un pedigree legat de PSD nu va fi reprezentantul nostru”, afirma Simion pe 7 septembrie 2023. “Am văzut tragediile care au avut loc în azilele groazei, la Botoşani, la 2 Mai, la Crevedia (…). Toate au un numitor comun – conducerea de 33 de ani a ţării care a fost reprezentată de PSD. În Voluntari conduce PSD-ul, în Botoşani conduce PSD-ul, în Crevedia conduce PSD-ul, în Caracal conduce PSD-ul”, a mai afirmat liderul AUR. Cuvintele sale veneau la foste scurt timp după definitivarea ofertei de candidați pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc pe 9 iunie 2024. Poate că vi se vor părea nume noi în această listă de candidați, dar o privire mai atentă asupra CV-urilor acestor personaje ar putea contrazice afirmația lui George Simion cum că “nimeni cu un pedigree legat de PSD” nu va candida pe listele AUR.

Cristian Terheș. A candidat la alegerile precedente pentru Parlamentul European, în 2019, pe lista electorală a PSD. Candidatura lui a venit ca urmare a unei înțelegeri politice dintre PNȚCD (din care făcea parte) și PSD-ul condus de Liviu Dragnea. Fiind pe poziția a patra pe lista PSD, Terheș a devenit ușor europarlamentar. Un an mai târziu, acesta a anunțat că demisionează din PSD și din grupul social-democraților europeni. Legăturile lui Cristian Terheș cu PSD au continuat și după demisia sa din rândul social-democraților. El a angajat-o pe Cătălina Ștefănescu la cabinetul său de europarlamentar, acolo unde, potrivit website-ului instituției, lucrează și în prezent. Fost deputat PSD în Parlamentul României în legislatura 2012-2016, Cătălina Ștefănescu a fost o apropiată a lui Liviu Dragnea. Înainte de a ajunge consiliera lui Terheș la Bruxelles, Cătălina Ștefănescu a ocupat în 2017 și un post de consilier în Guvernul PSD condus de Sorin Grindeanu. Tot atunci Grindeanu a numit-o și pe Cristiana Barbu, mama Cătălinei, la șefia ANOFM.

Cristian Terheș, în alegerile din 2019, cu vestă roșie de la PSD. Foto: facebook Cristian Terheș

Gheorghe Piperea. Avocat de meserie, viitorul europarlamentar AUR a bătut adesea la poarta PSD. Iar PSD-ul uneori i-a deschis. În 2017, pentru circa o jumătate de an, Gheorghe Piperea a avut chiar un birou de consilier în guvernul PSD condus de Mihai Tudose. Mai exact, consilier onorific al premierului Tudose pe chestiuni de fiscalitate, banking, piaţă de capital şi insolvenţă. De menționat că Mihai Tudose a fost anunțat zilele trecute de Marcel Ciolacu drept viitorul șef de campanie electorală al PSD pentru europarlamentare. În anul 2020, Gheorghe Piperea a bătut din nou la ușa PSD. Mai multe publicații anunțau că Piperea se va înscrie în PSD, iar prietenul său Daniel Zamfir (fost PNL, PD și ALDE, actualmente PSD) confirmase și el înscrierea celor doi în PSD într-o postare pe facebook cu fotografie cu ei doi împreună. ”Am decis să ne unim forțele pentru cauza noastră! Dacă lipsește cineva din poză acum, să fiți siguri că vom fi împreună!” a scris Daniel Zamfir în 2020. Gheorghe Piperea spunea atunci, pentru DCNews, că deocamdată nu confirmă înscrierea sa în PSD. ”În orice caz, e cert un lucru, pe care l-a spus și Dan Zamfir și-l susțin: PSD e singurul partid, care, indiferent de poziția avută, în Opoziție sau la Putere, a susținut 100% proiectele de protecție a consumatorilor pe care le-am făcut împreună cu Dan Zamfir. Deocamdată, nu am luat nicio decizie”, afirma Piperea în urmă cu trei ani. Gheorghe Piperea a mai bătut la ușa PSD și în vara acestui an, după ce Gabriela Firea s-a autosuspendat din funcțiile de conducere ale partidului. El a afirmat că o știe bine pe Firea și că o alianță PSD-AUR pentru București ar fi un lucru bun pentru ambele partide. “O cunosc personal pe doamna Firea, am lucrat patru ani de zile cu dumneaei când era primar, iar eu eram adminstrator judiciar la RADET. O cunosc destul de bine inclusiv în plan personal, am avut discuții inclusiv politice. Din punctul meu de vedere ar face un lucru foarte bun dacă s-ar decide să candideze independent. Nu știu ce poziție va avea AUR, nu știu ce a declarat George Simion, dar cred că un primar independent la Primăria Capitalei are nevoie și de doi, trei, poate chiar patru primari de sector și mult mai important, are nevoie de o majoritate în consiliul general. Dacă reușește o alianță între Gabriela Firea pe de o parte și AUR pe de altă parte, eventual susținută și de acei membri PSD care nu sunt foarte încântați de ce i s-a întâmplat, de lucrurile injuste care s-au intamplat, atunci s-ar putea să fie o carte foarte bină jucată de doamna Firea, și sper că cei din AUR vor lua în considerare la modul serios acest lucru ca strategie de câștigare a alegerilor locale în 2024”, spunea Piperea, în vară, la Realitatea TV.

Gheorghe Piperea (dreapta) și Daniel Zamfir anunțându-și susținerea pentru Gabriela Firea (PSD) în alegerile din 2020. Foto: facebook Daniel Zamfir

Mugur Mihăiescu. Legăturile acestuia cu PSD nu sunt foarte vizibile. Fostul membru al trupei Vacanța Mare a ocupat în mandatul primarului PSD Gabriela Firea funcția de consilier personal responsabil cu “relaţia dintre municipalitate, prin toate instituţiile acesteia, cu Centrul Istoric al Bucureştiului, pe toate planurile: urbanistic, comercial, cultural, curăţenie, ordine publică etc”, după cum anunța Primăria Capitalei în 2017. Mugur Mihăiescu era și este proprietar al mai multor localuri din Centrul Vechi, dar și investitor la magazinul Muzica din București, el cumpărând drepturile de administrare contra sumei de 1,7 milioane de euro. Politic, Mihăiescu a schimbat mai multe formațiuni politice până să ajungă în AUR, fapt care s-a întâmplat în urmă cu un an. În februarie 2011, Mugur Mihăescu a fost ales președinte executiv al Partidului Verde. În 2012 a candidat ca independent la Primăria Sectorului 5, el pierzând în fața lui Marian Vanghelie. Iar în 2013 a devenit prim-vicepreședinte al UNPR București. Reamintim, UNPR a fost partidul desprins din PSD de Gabriel Oprea. “Scopul meu este administraţia. Vreau să candidez la primărie. Acolo este locul de unde pot face lucruri bune. Am mai candidat la sectorul 5, dar fără muncă în echipă nu poţi face nimic”, declara Mugur Mihăiescu în 2014. Un episod negru din biografia lui Mugur Mihăiescu îl reprezintă colaborarea sa cu Securitatea lui Ceaușescu. G4Media a dezvăluit în anul 2020 că Mihăescu a fost recrutat de Securitate în timpul Armatei pentru a furniza informații despre colegii lui militari. Detaliile apar într-o adeverință CNSAS din 2013. În pofida notelor consemnate de CNSAS, instituția a considerat că lui Mugur Mihăescu nu i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al Securității. El a explicat ulterior că a turnat la Securitate pentru că a fost bătut. De-a lungul timpului, Mugur Mihăiescu a avut mai multe intervenții publice uimitoare. A protestat public împotriva carantinei anti-covid. Invitat zilele trecute la o emisiune a postului Metropola TV, el a afirmat că România ar trebui să devină neutră militar, ieșind astfel din NATO.

Mugur Mihăiescu, pe vremea când lucra la programul de guvernare al Partidului Verde. Foto: facebook Mugur Mihăiescu

Dan Tanasă. Blogger din 2008, cunoscut pentru postările sale anti-maghiare, Dan Tanasă a fost la un pas să devină membru al PSD pentru alegerile parlamentare din 2016. Fostul secretar general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a dezvăluit într-o emisiune tv că Dan Tanasă a încercat, fără succes, să între în PSD pentru a fi pus pe un loc elibigil la alegerile din 2016. "L-am sprijinit până la un punct pe Dan Tănasă. Până mai ieri voia să fie pe listele PSD la alegeri, iar acum, brusc, este fan Marian Munteanu, iar PSD este rău. De un astfel de personaj m-am cam săturat", afirma Ștefănescu în campania electorală din 2016. La acele alegeri Dan Tanasă a candidat, tot fără succes, pentru Camera Deputaților din partea partidului Alianța Noastră România, condusă de Marian Munteanu. Abia la alegerile din 2020 a răsărit soarele pe strada lui Dan Tanasă, el reușind să intre în partidul AUR și să acceadă în Parlament. El deține astăzi și o funcție de vicepreședinte al AUR.

Dan Tanasă a încercat fără succes să intre pe listele electorale ale PSD din 2016. Foto: facebook Dan Tanasă

Mihai Enache. Legăturile acestuia cu PSD sunt ceva mai vizibile. Anunțat drept candidat la europarlamentare, dar și la Primăria Capitalei, Mihai Enache vine după o experiență în administrația locală de angajat al unor primării conduse numai de aleși PSD: Robert Negoiță (sector 3), Daniel Florea (sector 5) și Daniel Băluță (sector 4). La sectorul 4, Mihai Enache a fost chiar director executiv, fiind, practic, cel mai important om din primărie, după primar, având pe mână bugete de sute de milioane de euro. În luna martie a acestui an el a completat ultima declarație de avere în calitatea sa de funcționar public al unor instituții conduse de PSD.

Mihai Enache, pe vremea când era omul de bază al primarului PSD Daniel Băluță. Foto: facebook Mihai Enache

Traseiști și donatori

Pe lista de candidați ai AUR la europarlamentare îl regăsim și pe Șerban Dimitrie Sturdza, principalul donator al partidului conform documentelor oficiale din 2022. El a virat anul trecut în conturile partidului suma de 48783 lei și a finanțat, potrivit propriilor afirmații, Conferința Europeană a Conservatorilor organizată anul trecut de AUR la București. Cu acel prilej, Sturdza a uimit prin discursul său în care a afirmat că “Uniunea Europeană de astazi este o dictatură parlamentară europeană, nicidecum o democrație”. Șerban Sturdza susține că este stră-strănepot al lui Mihail Sturdza, domnitorul Moldovei, iar din 2016 se prezintă drept Consul Onorific al Macedoniei la Constanța.

Avram Fițiu este un alt candidat AUR care a trecut prin mai multe partide (PNȚCD, ANR, PMP și Plus) și tot atâtea candidaturi. Fițiu a ocupat și un post de subsecretar de stat în guvernul PNL condus de Ludovic Orban.

Peter Costea a mai încercat, fără succes, să candideze la europarlamentare în anii 2014 și 2019. La precedentele alegeri el era unul dintre cei mai bogați candidați înscriși în cursa electorală, cu o avere declarată de ordinul milioanelor de dolari. Costea profesează ca avocat în SUA, este unul dintre veteranii mișcării pro-familie din România și este candidat AUR, dar și președinte al partidului Alianța Renașterea Națională. “Ne pronunțăm împotriva adopțiilor copiilor de către cupluri care, în mod tradițional și biologic, nu posedă abilitatea procreării”, se spune în programul de guvernare al partidului ANR. În același document se vorbește despre extinderea Uniunii Europene până la munții Urali, adică dincolo de Moscova.