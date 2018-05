Din misterele coaliției. Două lucruri care nu se leagă

Ar fi trebuit să fie ziua liniștirii, a asigurărilor că totul este în regulă, după întrebările din ziua precedentă ale președintelui: Ce aveți de gând cu Pilonul 2? Mai aveți bani pentru salarii și pensii? Numai că sunt cel puțin două lucruri care nu se leagă.

Primul: Viorica Dăncilă le spune răspicat ziariștilor: uitați de Pilonul II! Și aproape în același timp, în altă parte, ministrul finanțelor îi anunța pe ziariști că la sfârșitul lui iunie - începutul lui iulie va veni cu un nou concept pentru Pilonul II. De ce un nou concept, dacă doamna prim-ministru a spus să uităm de Pilonul II?

Al doilea lucru care nu se leagă. Întâlnirea în trei de miercuri de la Guvern. Viorica Dăncilă i-a primit, pe nepusă masă, în biroul ei de la Palatul Victoria, pe cei doi șefi ai coaliției PSD - ALDE. Singurul care a vorbit după această întâlnire neobișnuită a fost Călin Popescu Tăriceanu. Șeful ALDE a declarat că nu e nimic alarmant și că nu întâmplător s-a dus la Guvern. A fost un gest simbolic de susținere a premierului Viorica Dăncilă. Dincolo de această declarație, există puternicul sentiment că subiectul e artificial.

După ce reprezentanţii ALDE şi-au exprimat deja dezacordul cu ideea schimbării Pilonului II, liderul Călin Popescu Tăriceanu a fost azi la Guvern. Pe un ton mai puţin critic decât al altor lideri ai partidului, Călin Popescu Tăriceanu spune şi el că statul trebuie să aibă grijă de modul în care sunt administraţi banii de pensii ai generaţiilor active astăzi.

Şedinţa la vârful coaliţiei a fost neanunţată și s-a desfășurat la Palatul Victoria. Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu au stat de vorbă timp de două ore cu premierul Viorica Dăncilă. Nici şefa Executivului, nici liderul PSD nu au făcut declaraţii după discuţie. Călin Popescu Tăriceanu spune în schimb că s-a dus la Guvern pentru a-şi exprima susţinerea pentru premier.

„Astăzi am avut o întrevedere cu doamna prim-ministru la solicitarea mea. M-am întâlnit cu un scop precis, care nu are de-a face cu ce a apărut. Am foost să discut în primul rând o chestiune de ordin politic: să o asigur de tot sprijinul nostru ca partid în această perioadă confuză, în care am văzut că abundă atacuri la adresa domniei sale. Am fost să îi dau asigurări că din punctul nostru de vedere, se va bucura de tot sprijinul. De asemenea, în ceea ce privește soliditatea majorității și i-am vorbit de sprijinul instituțional ca președinte al Senatului”, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu.

El susține că nu a discutat despre Pilonul 2 de pensii cu Viorica Dăncilă, dar i s-a spus că urmează să se facă o analiză la Ministerul Muncii pe acest subiect. „Aceeași origine o au și la Pilonul 1 și la 2. Statul nu poate fi detașat de ceea ce se întâmplă în pilonul 2. Vrem să avem o imagine clară asupra randamentului, ce se întâmplă cu banii investiți din Pilonul 2, unde se duc”, a spus Tăriceanu.

Subiectul care stârnit emoţii în ultimele zile rămâne fierbinte. Premierul Viorica Dăncilă a ieşit la rampă şi a răspuns la întrebările preşedintelui privind banii de pensii şi salarii şi soarta Pilonului II. A fost prima dintre reprezentanţii puterii care a dat asigurări că nu se schimbă, cel puţin deocamdată, situaţia Pilonului II şi că statul are suficiente resurse pentru a-şi onora obligaţiile faţă pensionari şi angajaţii plătiţi de stat.

„Uitați de Pilonul 2! Este o propunere, deci nu mai răspund la asta! A fost o propunere a Comisiei de Prognoză, neagreată de guvern, și nu pot să vorbesc despre ceva ce nu am agreat, nici nu m-am uitat la propunerea respectivă!”, le-a spus Viorica Dăncilă jurnaliștilor.

Numai că, anterior, ministrul finanţelor, Eugen Teodorovici, spunea că în urma unei discuţii cu factorii implicaţi, la finalul lunii iunie - începutul lunii iulie, va fi prezentat un proiect nou în privința pensiilor.

„Haideţi să aşteptăm concluzia discuţiei care se va purta între ministerele implicate. (...) Nu se suspendă nimic. Acesta este principalul subiect. Al doilea lucru: va cunoaşte fiecare în parte, după aceste discuţii, care sunt concluziile la care s-a ajuns. (...) La final de iunie - început de iulie este momentul în care va trebui să ieşim public cu un proiect, cu un concept nou”, a declarat el, la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că în cursul zilei de miercuri va avea loc o întâlnire la nivel tehnic pe această temă.

„Domnul preşedinte (Dragnea - n.r.) a menţionat faptul că se face o analiză azi (miercuri – n.r.) la nivelul Guvernului între ministerele implicate. Ministerul Muncii va fi cel care va conduce acest proces. Finanţele vor fi la masă, ASF la fel şi alte structuri implicate în acest subiect. Desigur, vor fi discuţii şi cu cei care administrează Pilonul II, astfel încât cu toţii, cu toate datele pe masă, să avem o abordare logică şi să găsim cea mai bună soluţie”, a spus el, citat de Agerpres.

Poate în această declarație să fie explicația prezenței lui Liviu Dragnea, miercuri, la Guvern?

În orice caz, ziua de miercuri s-a încheiat, totuși, cu un răspuns dat președintelui. Răspuns dat de la Palatul Victoria. Pe care i l-a adresat, însă, în mod neașteptat, ministrul de finanțe: președintele să vadă de mersul justiției, că nu prea ar avea atribuții în ceea ce privește politica fiscală. Iată declarația lui Eugen Teodorovici:

„Aş dori să văd modul în care se poziţionează preşedintele faţă de ce se întâmplă în justiţie. Atâta timp cât în România avem oameni care au stat în închisoare în mod nejustificat, asta înseamnă că trebuie să schimbăm mecanisme, instituţii şi concepte. Din păcate, nu văd o astfel de poziţie foarte clară. Văd doar atacuri nejustificate pe zona de politică guvernamentală. PSD-ALDE au demonstrat împreună că lucrurile la nivel de Guvern se întâmplă. (...) Până nu primesc un răspuns clar vizavi de cum se poziţionează domnul preşedinte vizavi de ceea ce se întâmplă în justiţie, nu putem să discutăm de nimic altceva. Pensiile, salariile reprezintă atributul Guvernului. Am tot căutat, pentru că am văzut declaraţiile domnului preşedinte în ultimele zile şi am căutat foarte mult în Constituţia României să găsesc care sunt atribuţiile preşedintelui, dacă sunt sau nu corelate cu reacţiile vizavi de politica fiscal-bugetară, de întrebarea dacă mai avem sau nu bani pentru pensii şi salarii. Nu am găsit nicăieri. (...) În baza articolului 80 din Constituţia României, preşedintele are în principal următoarea obligaţie: să asigure buna funcţionare a autorităţilor publice”, a afirmat Teodorovici.