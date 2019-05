Dragnea, despre scrisoarea lui Timmermans: Nu există în legea adoptată de Parlament niciun articol neconstituţional

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat că niciunul dintre articolele adoptate recent de Parlament la legislaţia privind justiţia din România nu contravine "unor principii sau unor articole existente în Codurile penale" din statele UE.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea





Întrebat luni seară la Antena 3 despre scrisoarea lui Frans Timmermans privind statul de drept în România, Dragnea a afirmat: "A ajuns la Camera Deputaţilor astăzi, am rugat pe colegii mei să se uite, pe domnul Iordache şi pe ceilalţi colegi din Comisia juridică. Am avut gura aurită, eu am spus zilele trecute că am auzit că principalul subiect discutat de Iohannis cu stăpânii lui a fost să scoată repede ceva iar împotriva României, că aşa îl ajută pe el în campania electorală".



Menţionându-se că Timmermans aparţine de PES, familia politică a PSD, liderul social-democraţilor a spus: "Când a ajutat vreodată Frans Timmermans PSD-ul? Să fim serioşi".



"Nu există în legea adoptată de Parlament niciun articol neconstituţional, nu există nicio virgulă care să fie diferită de principiile din ţările respective (state UE - n.r.)", a completat Dragnea.



El a apreciat că "neconvenabil (referitor la legislaţia privind justiţia - n.r.) este tot ce nu-i convine lui Iohannis", întrebat fiind dacă lui Timmermans i se pare neconvenabil vreunul dintre articolele de lege privind justiţia modificate de coaliţia majoritară din Parlamentul de la Bucureşti.



"Eu ce am văzut la Iohannis ţipând am văzut venind de la Bruxelles încoace. Nu o dată, nu de două ori, de 'n' ori. Asta este principala problemă. Nu există, repet, articole din cele adoptate de Parlament care să contravină unor principii sau unor articole existente în Codurile penale din ţările respective, stat de drept, perfect. Nu am văzut nicio reacţie în Olanda, de unde e domnul, în legătură cu faptul că miliarde de dolari proveniţi din Rusia s-au spălat în nişte bănci olandeze. Ce au făcut procurorii de acolo în final? Au făcut o înţelegere cu cei din bănci. Cum e cu respectarea statului de drept? Adică, acolo, miliardele spălate din Rusia se pot muşamaliza", a spus Dragnea.



Comisia Europeană a confirmat luni că prim-vicepreşedintele Frans Timmermans le-a trimis vineri autorităţilor române o nouă scrisoare în care îşi exprimă îngrijorarea faţă de evoluţiile referitoare la statul de drept în România.



Scrisoarea este adresată preşedintelui Klaus Iohannis, preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, şi premierului Viorica Dăncilă, după cum a declarat în conferinţa de presă cotidiană a CE purtătorul de cuvânt Margaritis Schinas.



''Principala îngrijorare se referă la evoluţiile care interferează cu independenţa sistemului judecătoresc şi combatarea eficientă a corupţiei, inclusiv protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene şi în special amendamentele recent adoptate la codurile penale, ce riscă să creeze o situaţie de impunitate de facto pentru infracţiuni. Posibila legislaţie care permite apelurile extraordinare ar agrava suplimentar situaţia statului de drept. Dacă nu sunt adoptate rapid îmbunătăţirile necesare sau dacă sunt luate alte măsuri negative, precum promulgarea ultimelor amendamente la codurile penale, Comisia va activa fără întârziere cadrul pentru protejarea statului de drept şi va suspenda Mecanismul de Cooperare şi Verificare. De asemenea, Comisia îşi rezervă atribuţiile de gardian al Tratatelor şi nu va ezita să lanseze rapid procedura de infringement dacă este necesar. Obiectivul Comisiei rămâne de a ajuta autorităţile române să găsească soluţii privind problemele statului de drept. Comisia rămâne pregătită să se angajeze într-un dialog constructiv şi activ cu autorităţile române şi să lucreze împreună pentru o Românie mai puternică în Uniunea Europeană'', a declarat Schinas.

Sursa: Agerpres

