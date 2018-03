Dragnea: În 2012, Ponta ar fi stabilit Guvernul cu George Maior. Reacţia lui Ponta: Minte!

Atac al lui Liviu Dragnea la adresa lui Victor Ponta. Liderul PSD a dezvăluit, la Antena 3, cum a fost format Guvernul USL, în anul 2012. Liviu Dragnea spune că Victor Ponta ar fi stabilit componenţa Executivului împreună cu şeful SRI de la acea vreme, George Maior. Într-o intervenţie la postul de televiziune B1, fostul prim-ministru spune că şi Liviu Dragnea a făcut parte dintre cei care au format Guvernul USL din 2012.

Liviu Dragnea, preşedinte PSD: „M-a sunat Crin (n.red. Crin Antonescu) după amiază, 4-5 ceva de genul acesta. Şi mi-a zis: domne, aseară nu s-a putut face Guvernul pentru că am înţeles că era oboseală, dar de dimineaţă, la 7, când a venit Victor (n.red. Victor Ponta) mi-a arătat lista Guvernului. A făcut-o cu tine? Zic: nu, n-a făcut-o cu mine pentru că eu am plecat acasă ca şi tine. Eu te-am sunat să-ţi spun, sunt destul de contrariat, nu înţeleg ce se întâmplă, cu cine a făcut-o, nu mi se pare corect, pentru că am fost împreună de când am gândit conceptul USL şi vreau să rămânem împreună.

Ne-am întâlnit duminică după-amiază, am vorbit şi cu Victor (nr. Victor Ponta) i-am spus că nu am înţeles de ce a făcut-o şi dacă tot a făcut-o de ce să ne mai vedem duminică undeva pe valea Prahovei să discutăm despre un lucru deja decis de el cu nu ştiu cine. În sfârşit, am fost. Mi-a dat de înţeles că a făcut în noaptea aia Guvernul cu George Maior şi cu alţii”.

Dacă George Maior sau Florian Coldea ar spune ce ştiu despre Liviu Dragnea, acesta ar face 150 de ani de închisoare. Este modul în care Victor Ponta îi răspunde lui Liviu Dragnea.

Victor Ponta, fost prim-ministru al României: „Minte, el însuşi, Liviu Dragnea a fost la mine la Cornu şi a stat ore în şir cu Crin Antonescu şi cred că era şi Eduard Hellvig atunci şi am discutat despre Guvern. Un mincinos. Am fost cei care eram liderii USL-ului atunci. Domnul Maior şi cu domnul Coldea dacă vor să vorbească mâine domnul Dragnea face 150 de ani de puşcărie. Domnul Dragnea nu ştie nimic compromiţător despre Maior şi Coldea”.