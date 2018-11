Dragnea, pus în dificultate de o întrebare legată de decizia CCR: Eu sunt cel mai transparent om din România

Liderul PSD Liviu Dragnea a fost pus în dificultate de o întrebare legată de decizia CCR și întâlnirea sa cu ministrul Justiției Tudorel Toader, cu o zi înainte de anunțarea deciziei privind completurile de 5 judecători.

„Eu nu am surse foarte bune și până la ora asta nu am citit motivarea deciziei CCR. Am auzit comentarii de la oameni foarte bine pregătiți, dar până nu văd motivarea nu pot răspunde la întrebare”, a spus Liviu Dragnea.

Întrebat ce a discutat cu ministrul Justiției Tudorel Toader cu o zi înainte ca CCR să anunțe decizia, Liviu Dragnea a răspuns că discuția nu a avut legătură cu decizia Curții.

„Când ne-am văzut? Ieri sau marți? M-am văzut și cu mai multe zile înainte. Nu a avut nicio legătură cu decizia Curții. Sincer, chiar mi-e greu să înțeleg”, a declarat Liviu Dragnea.

Atenționat că ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat public că între subiectele de discuție s-a regăsit și una legată de decizia CCR, Liviu Dragnea a declarat că el este „cel mai transparent om din România” și că „este o ciudățenie” declarația lui Toader.

„Da, mă rog, e o a doua ciudățenie. Ce să discut eu cu cineva despre o decizie care urmează să se ia. Dacă a spus că am discutat, printre altele, și despre demersul său de sesizare a unui conflict, poate am discutat. Eu sunt cel mai transparent om din România, dar nu-mi cereți să îmi aduc aminte toate cuvintele”, a spus liderul PSD.

