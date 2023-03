Drept la replică de la Diana Șoșoacă

Ca urmare a articolului Șoșoacă vrea ca România să invadeze Ucraina. A depus un proiect de lege pentru anexarea mai multor teritorii, senatoarea Diana Șoșoacă a cerut publicarea următorului drept la replică:

Bună ziua,

Senatoarea Diana Iovanovici-Sosoaca, presedintele partidului S.O.S. Romania, va solicita ca, in virtutea dreptului la replica si pentru corecta informare a opiniei publice, sa corectati stirile false transmise de postul dvs.

In stirile postului Digi 24, care se gasesc atat pe website, sub forma de articol, cat si in format video, transmise in social media si pe canalele tv, ati transmis ca proiectul legislativ al doamnei senator este despre "invazia" Ucrainei. Va rugam sa recititi proiectul respectiv si sa verificati unde este vorba de "invazie"! Pentru ca nu este cazul, va solicitam sa dati o dezmintire pe website si in stirile video, respectand intocmai ceea ce scrie in proiect.

Precizam ca in propunerea legislativa nu se vorbeste de nici o invazie, iar modalitatile propuse sunt diplomatice.