Diana Şoşoacă îşi acuză soţul că a agresat-o emoţional şi fizic, în acest sens luni seara fiind emis ordin de protecţie. Senatoarea spune că acum soțul ei nu se mai poate apropia la mai puțin de 200 de metri de ea și îl acuză de lucruri grave, printre care faptul că ar fi cerut bani pentru funcții celor care s-au înscris în partidul SOS, și că a înființat filiale de partid „paralele” pe care le-a vândut PSD și PNL. De asemenea, ea afirmă că în spatele lui Silvestru Șoșoacă se află PSD, prin Viorel Hrebenciuic și Marcel Ciolacu. De asemenea, Diana Șoșoacă spune despre soțul ei că de când a intrat în politică bea în cantități industriale și că este violent cu fosta soție și chiar cu mama lui, pe care „o insultă, o lovește și o scuipă”.

Diana Șoșoacă: Am primit niște dispozitive. Sunt două telefoane care trebuie împerecheate, este un proiect pilot. Am ajuns să am și proiecte pilot cu mine, în viața mea. S-au schimbat vreo 4 sau 5 brățări la el, pentru că aveau un anumit defect, și nu trebuie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de mine. Având în vedere că e la 14 metri, înăuntru (în secția de polție – n.red.) dispozitivele țiuie acum.

Reporter: Cum funcționează?

Diana Șoșoacă: Când se apropie de mine țiuie și le apare polițiștilor chipul lui pe dispozitivele lor.

Reporter: De ce s-a ajuns în situația asta?

Diana Șoșoacă: Întrebați-l pe el, nu pe mine.

Reporter: Este normală o astfel de situație într-o familie?

Diana Șoșoacă: Nu este normal absolut deloc, numai că e obișnuit în România. În România există foarte mulți misogini, cred că 80 și ceva la sută dintre bărbați sunt misogini, mai ales în politica românească. Sunt bolnavi de putere cei mai mulți dintre ei, la fel și domnul. Că să poți să spui că ești patriarhul unui partid, și că ești primul domn al țării, și că vrei să ajungi ministru de Interne ca să-i omori pe toți... Doamne, iarta-mă! Măcar că suntem creștini și nu poți să gândești că omori pe cineva.

Să ajungi să mă denigrezi de o lună și ceva non-stop... Ce i-am făcut eu?

Reporter: Sunt mulți care vă acuză, că e de fapt un joc politic, și că v-ați înțeles.

Diana Șoșoacă: Este o mizerie. Vă rog să închideți acolo. Bineînțeles, un alt denigrator, căruia am să-i formulez și lui o plângere penală. Pentru că m-am săturat, inclusiv de acest specimen pe care ăl vedeți în partea aceasta. Este unul care mă denigrează, mă înjură și mă insultă peste tot. L-am salvat pe ăsta de la poliție, de peste tot, ca acum să mă înjure. Un alt întreținut de părinți, cu care își trăiește viața soțul meu, că ăsta este adevărul. Unul care nu a muncit în viața lui, la fel ca soțul meu.

Apropo, vreau să vă spun că domnul Șoșoacă a fost dat afară și de la Oltchim, și a fost dat afară și de la cel de-al doilea serviciu pe care l-a avut, pentru că nu a putut să facă față serviciului. Ăsta este adevărul.

Acest om are grave probleme de violență, de imposibilitate de a se abține de la nervi, de la acte de violență, de la misoginism.

Cum e posibil, și dumneavoastră ca televiziuni, să primiți o persoană care să mă atace, să atace o femeie, un om. Aici nu era vorba de politică, aici era vorba de soția lui, o chestie a unei unei familii, care nu trebuia să fie afectată în niciun fel. Eu nu am ieșit la televiziuni. Eu nu am putut să dau nici măcar un drept la replică. În fiecare zi, din oră în oră i-ați dat intervenții acestui om, fără să-mi permiteți să-mi exprim un punct de vedere.

Facem emisiuni de câte 2, 3 ore în care o denigrăm pe Diana Șoșoacă de către cine? De către soțul ei? De ce? V-ați gândit de ce oare acea hotărâre de excludere din partid nu a fost niciodată contestată la tribunal, iar el imediat s-a dus și s-a înscris în alt partid? Nu eu am decis. Au decis 54 de oameni. Comitetul Național este format din 55 de persoane.

A fost al patrulea puci pe care l-a făcut. A făcut organizații paralele, peste 15 organizații le-a vândut efectiv celor din PSD și PNL. Am mesaje pe telefon pe care le voi depune la toate plângerile penale, că a primit bani și au venit oamenii să îmi ceară banii înapoi. I-au dat bani pentru funcții. Păi, asta fac eu în țara asta? Eu vreau să schimb, cu ce? Cu aceeași meteahnă pe care o face PSD-ul? În spatele lui este PSD. Costel Bobic... spunea chiar el, Viorel Hrebenciuc și cu Ciolacu, pentru că au scăzut foarte mult în sondaje, iar el făcuse o înțelegere cu Costel Bobic să finanțeze campania electorală cu 5 milioane de euro, cu nu știu ce bani din Emiratele Arabe Unite... Ce înseamnă chestia asta? Păi, unde este legea finanțării partidelor?

Am tăcut, am suportat bătăi, am suportat injurii, am suportat insulte. Dar să accept să fiu bătaia de joc a tuturor influencerilor de pe Facebook – useriști, pesediști și peneliști cu care s-a aliat soțul meu? Chiar să fiu făcută albie de porci fără să mi se ceară o dată un drept la replică?

Sunteți femei? V-ar plăcea să vorbescă așa iubitul sau soțul vostru? Cum e posibil, după șapte ani, nu te gândești că ai copii care se uită? Că și pe ai lui, tot eu l-am ajutat să-i crească, și își bate joc și de mama acelei fetițe, îi vorbește într-un hal fără de hal. A bătut-o, a făcut-o praf pe fosta lui soție... Despre ce vorbim? Pe maică-sa o jignește, o insultă, o scuipă, o plesnește, nimeni nu îndrăznește să-i spună nimic în casă.

Hai să dăm arama pe față cine este Silvestru Șoșoacă. Un om violent, de o educație submediocră, nu mi-am închipuit vreodată că va putea să se coboare la un asemenea nivel.

Eu trebuie să-mi apăr copilul. Copilul meu a suferit destul. Este abuzat psiho-emoțional. El tot timpul vine pe lângă bloc, se duce la magazinul de acolo, bea în cantități industriale. De când a intrat în politică numai băutură peste băutură. E băiatul meu aici. Băiatul meu m-a salvat de nenumărate ori din ghearele lui. Nu se mai poate. Eu mă apăr legal, nu am venit la dumneavoastră la televiziuni să bălăcăresc și partidul și familia.

Vin când am o luptă cu sistemul globalist. Sistemul ăsta și pe voi vă va afecta, pentru că există cenzură. Voi nu veți mai putea să vă exercitați profesia.

Pentru bani acceptați să fiu denigrată. De ce? Pentru că Diana Șoșoacă e cea mai iubită femeie și om politic din țara asta, și recunoscută pe plan internațional. Sunt apreciată de toată lupta naționalistă la nivel internațional. De ce nu dați că sunt singurul om politic care a avut interviu la Alex Jones? De ce nu dați faptul că am fost invitată în Bundestag? De ce nu vorbiți că sunt apreciată în Ungaria, în Polonia? În Anglia sunt invitată în Parlamentul britanic.

Editor : Liviu Cojan