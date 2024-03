Firea invită PNL Bucureşti să deblocheze împreună bugetul Capitalei: Bucureştenii nu trebuie pedepsiţi din cauza lui Nicuşor Dan 

Preşedinta PSD Bucureşti, Gabriela Firea, i-a invitat, vineri, pe liberalii organizaţiei PNL Bucureşti să deblocheze împreună bugetul Capitalei, să depună amendamente la proiect, pentru că „bucureştenii nu trebuie să fie pedepsiţi din cauza incapacităţii lui Nicuşor Dan de a lucra pentru oameni”. „Este clar un moment zero pentru Capitală”, a scris Firea într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Primăria Capitalei este într-un blocaj fără precedent, lăsată fără buget chiar de către primarul general. Când vii cu un proiect nerealist, nu poţi avea pretenţia să fie aprobat. Trebuie să te gândeşti la toţi bucureştenii, dacă vrei să fii sprijinit. Este clar un moment zero pentru Capitală! Dreapta Unită s-a destrămat şi Nicuşor Dan nu mai are majoritate în Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Este nevoie de o nouă majoritatea, a bucureştenilor, nu a primarului general!”, a scris Gabriela Firea, vineri pe Facebook.

„PSD Bucureşti a fost mereu alături de toţi bucureştenii şi activitatea consilierilor generali din toţi aceşti trei ani şi jumătate este cea mai bună dovadă”, a continuat fostul edil general.

„Am fost ignoraţi, proiectele noastre au ajuns târziu sau deloc la vot, amendamentele pe care le-am depus an de an au fost respinse. Mereu am solicitat discuţii cu primarul general, tot timpul în aceşti ani am fost deschişi să lucrăm pentru oameni. Nu ne-a băgat în seamă! Nici acum Nicuşor Dan nu a fost serios şi a chemat consilierii la discuţii doar de faţadă, de pe-o zi pe alta. Cred că ne-am convins despre bunele sale intenţii pentru bucureşteni şi oraş”, a completat Firea.

Ea a mai spus că „soluţia poate veni acum doar de la echipa social-democrată!”.

„Bucureştenii nu trebuie să fie pedepsiţi din cauza incapacităţii lui Nicuşor Dan de lucra pentru oameni. Aşa cum s-a creat o coaliţie de guvernare naţională, avem nevoie de un consens politic pentru bugetul Capitalei. Invit PNL Bucureşti să deblocăm bugetul Capitalei şi să le oferim bucureştenilor proiecte benefice! Să decidem împreună cele mai bune amendamente la proiectul propus de Nicuşor Dan”, a adăugat Gabriela Firea.

Aceasta a mai afirmat că „Nicuşor Dan nu trebuie să se plângă că nu are, ci trebuie să se descurce şi să găsească resurse, să taie de unde este inutil sau în plus şi să pună bani acolo unde majoritatea politică decide! Bugetul este votat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi este decizia consilierilor generali unde merg banii”.

„Nu ne vindem, însă, nimănui. Nu uităm că până acum, în pragul alegerilor, PNL Bucureşti a fost aliatul USR Bucureşti şi l-a susţinut necontenit pe Nicuşor Dan. Nu uităm nici că oamenii liberalilor au primit funcţii calde pe care nu le-au părăsit după anunţul tardiv de retragere a sprijinului. Echipa social-democrată va salva Capitala de falşii salvatori!”, a mai declarat Firea.

Liderul PNL Bucureşti Sebastian Burduja a afirmat, vineri, că bugetul Capitalei este în continuare complet blocat şi mii de angajaţi ai PMB nu-şi vor încasa salariile, iar situaţia se va răsfrânge şi asupra termoficării şi transportului public din Bucureşti. El a făcut un apel public către primăria generală să construiască un buget corect, realist, fără pomeni electorale şi evenimente de campanie, arătând că PNL Bucureşti este gata la orice oră din zi şi din noapte să susţină un asemenea proiect, pentru că vieţile bucureştenilor nu trebuie afectate de orgolii politice fără sens.

Bugetul Capitalei, respins de două ori

Miercuri, CGMB a respins pentru a doua oară proiectul bugetului pe 2024. Primarul Capitalei Nicuşor Dan a declarat, după ce Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins proiectul de buget, că este deschis la dialog cu orice grup politicc din CGMB, însă i-a invitat pe consilierii generali să separea dezbaterea politică, absolut legitimă în campanie electorală, de această chestiune atât de importantă pentru bucureşteni. El a explicat şi cum s-a ajuns la această situaţie şi a precizat că a făcut o propunere de buget dar i se reproşează că „subvenţiile pentru termie şi transportul public sunt în buget de 2 miliarde şi, în realitate, vor fi la sfârşitul anului de 3 miliarde”.

Edilul general a mai spus că aşa a fost şi în 2021 şi 2022, subvenţiile de la început de an erau 2 miliarde, iar la final de an erau de 3 miliarde şi acest lucru s-a întâmplat pentru că „veniturile pe care noi trebuie să le punem în buget sunt subevaluate la începutul anului şi în special la începutul anului 2024”. Dan a adăugat că există fonduri europene care au trecut din 2023 în 2024, însă pentru a nu fi întrerupte şi banii de acolo duşi către plata subvenţie pentru termoficare şi transportul public.

„Este logic ca aceşti bani să nu îi blocăm în capitolul subvenţii. Dimpotrivă să îi ducem în investiţii, în parcuri, în spitale, în străzi, consolidare de clădiri cu risc seismic, urmând ca banii care vin ulterior să îi ducem ca să completăm acea subvenţie”, a mai subliniat primarul general.

Editor : C.L.B.