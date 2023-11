Firea, președintele PSD București: Nu există o legătură între mine, soțul meu, primăria Voluntari și dosarele sociale falsificate

Gabriela Firea a confirmat, luni seară, că a revenit în funcțiile de prim-vicepreședinte PSD și președinte al social-democraților din București, ca urmare a votului unanim din Consiliul Politic Național al partidului. De asemenea, ea dezminte „știrile prezentate de România TV, prin alăturarea numelui meu și al soțului meu de subiectul extrem de grav al dosarelor sociale false din Județul Ilfov”. „Nu există vreo legătură între mine, soțul meu, primăria orașului Voluntari sau domeniul educației copiilor în care lucrează sora mea și cazul dosarelor sociale falsificate”, a mai scris aceasta pe Facebook.

„Știrile prezentate de România Tv, prin alăturarea numelui meu și al soțului meu de subiectul extrem de grav al dosarelor sociale false din Județul Ilfov, arată o lipsă crasă de deontologie profesională, de informații elementare ale meseriei, ori o manipulare de proporții. Și asemenea fabricație nu apare întâmplător în ziua în care colegii mei, în Consiliul Politic Național PSD, au decis revenirea mea în funcțiile politice de prim-vicepreședinte PSD și președintă PSD București, printr-un vot acordat în unanimitate.

Nu există vreo legătură între mine, soțul meu, primăria orașului Voluntari sau domeniul educației copiilor în care lucrează sora mea și cazul dosarelor sociale falsificate! Acest lucru poate fi probat ușor văzând atribuțiile instituțiilor implicate sau solicitând informații din partea acestora.

Prin acest nou scandal, al presupusei implicări a noastre în situația cu dosarele false din Ilfov, se continuă seria de intoxicări, atacuri la persoană, linșaj mediatic și manipulări din ultimele luni de zile. Există un singur obiectiv, să mă compromită public și să adâncească percepția negativă care s-a încercat să se creeze în vară prin scandalul azilelor.

Toate acestea pentru un simplu motiv: nu există vreo decizie a instanței care să mă învinovățească în cazul anchetei azilelor și pentru că adevărul începe să iasă treptat la iveală. Cred că sunt relevante informațiile și declarațiile publice ale avocaților care au acces la dosar.

Aceste atacuri trebuie să înceteze măcar din respect pentru publicul telespectator. Am apelat la instrumentele pe care le are la dispoziție orice cetățean lezat public. Am făcut plângeri la Consiliul Național al Audiovizualului pentru toate denigrările. Unele sesizări au fost soluționate, cu amendă, altele își urmează cursul. Însă, limita a fost depășită, după patru luni de presiune zilnică. Familia mea trebuie să se simtă protejată, așa ca vom apela la justiție!

În plus, sunt convinsă că cetățenii sunt mult mai inteligenți decât cei care au apăsat butonul ca eu să fiu denigrată zilnic. Să ne uităm în urmă, la evoluțiile politice, și vom vedea că niciodată nu au câștigat pe termen mediu și lung cei care au apelat la jocuri și campanii murdare, bazate pe minciuni, manipulări, jigniri, atacuri la demnitatea umană.

Toată viața mea am dedicat-o oamenilor, am ajutat oameni în nevoie, la fel și soțul meu. Nu am putut face rău cuiva. Ne stă mărturie toată activitatea noastră pe care nu o poate știrbi cineva, oricât s-ar chinui”, arată mesajul Gabrielei Firea pe Facebook.

Anterior, surse din partid au declarat pentru Digi24.ro că Gabriela Firea și-a reluat funcțiile în Partidul Social Democrat, din care s-a autosuspendat după scandalul „azilelor groazei”, în urma căruia și-a dat demisia și din Guvern.

Recent, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că Firea este în continuare candidatul PSD pentru primăria Capitalei.

Ministerul Muncii a găsit nereguli în peste 1.400 de dosare cu handicap din Ilfov

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat luni că a trimis Corpul de control la Ilfov pentru a verifica dosarele persoanelor cu handicap şi a spus că s-au găsit nereguli. Aceasta a explicat că din circa 1.700 de dosare verificate au fost găsite neconcordanțe la peste 1.400 dintre acestea.

Totodată, Marcel Ciolacu a declarat, luni, că România a ajuns la peste 800.000 de persoane cu handicap şi este pe primul loc în Europa la acest capitol, afirmând că "nu crede acest lucru", dar și că este incorect ca persoanele bolnave să suporte aceste discuții din spațiul public.

