Florin Cîțu: Mi-am trăit viața după principii liberale. Indiferent în ce situație mă voi afla, nu voi abdica niciodată de la ele

Florin Cîțu și-a depus vineri oficial candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal și a încercat să se distanțeze de contracandidatul său, Ludovic Orban, care are o moțiune liberal-conservatoare, spunând că inclusiv în Partidul Național Liberal este nevoie de mai mult liberalism, iar el personal își trăiește viața, indiferent de situația în care se află și cu cine va guverna, exclusiv după principii liberale. Moțiunea cu care candidează premierul se intitulează „România liberală”.

„Sunt un liberal convins şi cred că acest lucru e deja evident pentru toată lumea. Mi-am trăit viața, mi-o trăiesc astăzi şi îmi voi trăi viaţa doar după principii liberale. Indiferent în ce situație mă voi afla, alături de cine vom guverna în următorii 8 ani de zile, nu voi abdica niciodată de la principiile liberale. Din primul moment în care am intrat în politică și până acum am spus că doar o Românie liberală poate aduce bunăstare pentru toți românii și am făcut toate eforturile pentru a transforma România”, a spus Florin Cîțu pe treptele din fața sediului PNL, unde era înconjurat de o mulțime de lideri PNL.

„Am intrat în această cursă pentru că mi-am dat seama că este nevoie de mai mult, este nevoie să am în spate și un partid puternic, un partid care va fi cel mai mare partid politic din România în anii următori, Partidul Național Liberal. În același timp, trebuie să o spun și pe-asta: e nevoie de mai mult liberalism și în Partidul Național Liberal. Acesta a fost un alt motiv pentru care am intrat în această competiție. Vreau să vă asigur pe toți: după 25 septembrie altfel se vor lua deciziile în PNL. Eu construiesc echipe, m-am înconjurat de oameni care au făcut performanţă şi nu rămân singur”, a arătat Florin Cîțu.

El a spus că a primit sprijin politic până acum de la 32 de filiale ale partidului, deși joi seara, într-un interviu la TVR, spunea că sunt 36 de filiale de partid care îl susțin.

„E o zi importantă pentru noi toţi, pentru mine, pentru colegii mei. Am pornit acum câteva luni de zile cu o echipă mică, dar determinată şi am spus că intru în această cursă să câştig, dar am spus în același timp că intru în această cursă să construiesc. Și cred că astăzi se vede că mesajul meu de a face România liberală a prins. Avem până acum 32 de filiale care au semnat sau sunt alături de noi în acest demers. Le mulţumesc tuturor celor care sunt astăzi lângă mine, dar nu ne oprim aici, pentru că am intrat în această cursă să unesc PNL şi vom încerca până în 25 septembrie să îi avem pe toţi lângă noi, dar cu siguranţă după 25 septembrie vom avea întreg PNL în jurul acestei moţiuni, România liberală. Este deja oficial acum. Mi-am depus candidatura pentru preşedinţia PNL acum 10 minute”, a anunțat Florin Cîțu.

El a adresat totodată un mesaj de unitate, subliniind că este un moment important pentru viitorul PNL ca partid politic în România.

„Avem nevoie de toți, am spus că vreau să construim România liberală, dar vreau să vă spun tuturor că eu nu pot face acest lucru singur. Nu am cum să fac acest lucru singur. Vom putea face acest lucru doar dacă noi toți, cei pe care îi avem azi aici și pe ceilalți din PNL care vor veni lângă noi până în 25, dar și după 25, doar împreună putem să ducem acest mesaj românilor și vom asigura o guvernare liberală de opt ani de zile. Această candidatură, această moțiune, această competiție nu este despre mine, nu este despre contracandidatul meu, este despre viitorul PNL în politica din România, dar şi despre viitorul României. Multumesc mult de tot. Trăiască România liberală!” și-a încheiat alocuțiunea actualul vicepreședinte PNL.

