Florin Cîțu: Voi fi intransigent. Dacă nu rezolvăm această situație de acum, nu putem discuta despre nimic la vară

Premierul Florin Cîțu i-a criticat pe cei care nu respectă regulile și care prin acțiunile lor pun în pericol sănătatea tuturor. El a spus că a văzut imaginile cu aglomerația din cluburi și de la munte și că este foarte supărat, context în care a subliniat că dacă situația pandemică de acum nu se rezolvă, nu se va putea discuta "despre nimic la vară".

"Am văzut și eu imaginile cu ce s-a întâmplat weekend-ul trecut în cluburi și în stațiunile montane. Sunt foarte supărat să văd ca există o minoritate printre concetățenii noștri care încă nu vrea să respecte regulile. Bineînțeles că implicațiile sunt pentru majoritate. De aceea am decis ca astăzi (luni - n.r.) să am o întâlnire cu primarul general al Capitalei și primarii de sectoare să discutăm puțin despre situația din București. La ora 4 (16.00 - n.r.) o să am o discuție online cu toți prefecții, iar mâine (marți - n.r.) o să am o discuție cu Asociația Consiliilor Județene și cu Asociația Municipiilor din România", a spus Florin Cîțu.

Premierul a apreciat că este momentul ca soluțiile să vină de la administrațiile locale.

Cîțu: Sunt oameni care mă înjură, protestează, dar să poarte mască

"Există particularități pentru fiecare județ, municipiu în parte. Mă aștept ca pe lângă discuțiile despre buget, să vină și cu soluții pentru situația dificilă prin care trecem. Este vorba despre o minoritate, pentru că nu toate restaurantele și nu toate cluburile nu respectă regulile. Sunt doar câteva și vă spun că acolo unde nu se respectă legea voi fi intransigent. Nimeni nu este mai presus de lege. Din păcate, avem și parlamentari care îndeamnă, instigă la nerespectarea legii. Aici cred că este vorba despre o problemă morală - sunt parlamentari, fac legi, dar nu respectă legislația. Nu am nimic cu protestele, sunt liberal, sunt oameni care mă înjură, vor să protesteze, dar să poarte mască", adaugă Cîțu.

Întrebat în legătură cu evenimentele care vor putea fi organizate la vară - nunți, concerte și alte evenimente în aer liber - premierul a spus că trebuie să găsite soluții pentru situația prezentă în care a crescut numărul infectărilor.

"Să ne concentrăm pe situația de azi. Dacă nu gestionăm această situație împreună, nu vom putea discuta de concerte la vară. Avem cele mai relaxate reguli din UE. Să le respectăm pe acestea!

Să ne concentrăm pe ce avem, să rezolvăm situația de acum! Dacă nu rezolvăm această situație, nu putem discuta despre nimic la vară", a conchis premierul.

