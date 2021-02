Fostul parlamentar Mihai Goţiu nu a fost dorit de colegii din USR ca șef al Gărzii Naționale de Mediu

Fostul parlamentar USR Mihai Goţiu a anunţat că Biroul Naţional al partidului a decis, joi seara, ca Octavian Berceanu să fie numit în funcţia de comisar general al Gărzii de Mediu, post pentru care a candidat şi el, dar nu a întrunit suficiente voturi, oferindu-i-se preşedinţia Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, pe care a refuzat-o însă.

„Biroul Naţional al USR a decis, aseară, cine va fi noul comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu. Eu nu am strâns suficiente voturi în favoarea candidaturii mele, decizia majoritară fiindu-i favorabilă colegului Octavian Berceanu, căruia îi doresc succes şi multă baftă în îndeplinirea uriaşei responsabilităţi pe care şi-a asumat-o. În ceea ce mă priveşte, decizia mea personală rămâne neschimbată: voi continua să mă implic şi să lupt pentru salvarea apelor şi pădurilor, pentru un aer mai curat şi, în cele din urmă, pentru un viitor sănătos, pentru noi, copiii şi nepoţii noştri. Din acest motiv, am refuzat propunerea pe care mi-a făcut-o Dan Barna cu privire la numirea mea ca preşedinte al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. O funcţie care ar presupune responsabilităţi în domeniile educaţiei, culturii şi ştiinţei (îndeosebi în ceea ce priveşte biodiversitatea şi schimbările climatice), la conducerea unei instituţii care şi-a îndeplinit, până acum, într-o extrem de mică măsură, misiunea pe care o are”, a scris Goţiu, vineri, pe pagina sa de Facebook.

El a adăugat că funcţia oferită este „una de prestigiu şi de diplomaţie culturală, nu una de muncă de teren, de rupt bocanci prin păduri şi pe vârfuri de munte, de luptat 'la baionetă' cu mafiile pădurilor, apelor, deşeurilor, balastierelor care ne otrăvesc viaţa, la propriu şi la figurat”.

„Chiar dacă au trecut aproape două decenii de când sunt implicat în luptele pentru mediu, începând cu primii ani ai Campaniei Salvaţi Roşia Montană, consider că încă n-am făcut suficient pentru a merita 'o pauză' într-o funcţie de onoare şi de imagine. Nu acesta a fost obiectivul meu când am intrat în politică, în toamna anului 2016 («o funcţie» şi «prestigiu»), ci mutarea pe un nou front - cel al deciziilor politice - al luptelor pentru care mă implicasem civic până atunci. Voi continua să duc aceste lupte mai departe, pentru influenţarea deciziilor politice, în special pe cele din domeniul mediului (pe care le consider «urgenţă zero» şi pentru că nu am cum să acopăr mai multe domenii în acelaşi timp)”, a explicat Goţiu.

Florina Presadă a demisionat din USR: Dubla măsură, ipocrizia, lipsa de transparență și politica de gașcă au devenit emblematice

Florina Presadă a anuțat vineri pe Facebook că a demisionat din USR. Fosta senatoare se arată dezamăgită de „noul USR”, despre care spune că „dubla măsură, ipocrizia, lipsa de transparență și politica de gașcă au devenit emblematice” în partid.

Editor : Liviu Cojan