Fostul șef operativ al SIE, acum consilierul lui Ponta, îl atacă pe Klaus Iohannis: Nu poți să ai discurs dublu

Fostul adjunct al directorului SIE, Silviu Predoiu a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă, că președintele Klaus Iohannis are un discurs dublu. Predoiu vorbește pentru prima dată și despre consultanța pe care o oferă fostului premier, Victor Ponta.

„Nu poți să ai discurs dublu să spui, când te întâlnești afară, că România este un pol de stabilitate și un exportator de securitate regională și după aia, în țară, să anunți că ești în război cu un partid sau cu altul. Poți să fii în război cu un actor politic, dar nu cu un partid”, susține Predoiu.

„După ce am trecut în rezervă, m-am hotărât să intru în comerț, în comerțul cu timp. Deci eu nu consiliez, eu vând timp.(...) Cu domnul prim-ministru Ponta am o relație cât se poate de civilizată și echilibrată. Eu îi prezint dumnealui, atunci când mă solicită, ideile mele, propunerile mele, iar dumnealui procedează în consecință, nu se simte în niciun fel legat de ceea ce îi spun eu, e pur și simplu un schimb de idei”, a declarat fostul șef operativ al SIE, despre relația cu Victor Ponta.

Întrebat în legătură cu presupusa apartenență la SIE a lui Victor Ponta, dezvăluită de Traian Băsescu în 2014, Silviu Predoiu, pe atunci șef operativ al serviciului, nu a vrut să confirme sau să infirme, catalogând informația ca fiind o „picanterie”.

Europa Liberă: Pentru că Traian Băsescu îl acuza pe Victor Ponta că ar fi fost ofițer acoperit al SIE pe vremea când era procuror și pentru că Serviciul nu a zis nici da, nici nu atunci când dumneavoastră erați în conducerea Serviciului, iar Traian Băsescu era președinte, acum, această relație intre dumneavoastră și Ponta pare cumva că vine și ea dintr-o istorie.

Silviu Predoiu: „Da, pare. Nu pot să neg percepția. Sunt convins că sunt persoane care pot să facă această conexiune. S-ar putea să sune foarte ciudat. E ca o picanterie și, de obicei, nu intru în zona aceasta. Nu am fost printre favoriții domnului prim-ministru Ponta – mă refer la perioada cât a fost în funcția oficială – și nu am avut o relație. Relația noastră, în mod paradoxal, s-a dezvoltat ulterior. Restul, au fost câteva contacte strict oficiale. L-am apreciat pe domnul Ponta și am acceptat oferta dumnealui pe linie de consiliere, pentru că l-am considerat întotdeauna o persoană inteligentă, l-am văzut ca pe o persoană foarte energică și am apreciat acest lucru în dumnealui, dar asta văzusem și înainte. Ce am văzut după, am văzut o persoană capabilă să-și recunoască greșelile – nu-i fac propagandă, doar vă spun ce m-a determinat – o persoană capabilă să-și recunoască greșelile.

Predoiu a criticat în același interviu politica României în relația cu Republica Moldova, dar și cu vecinul de la Vest, Ungaria.

„Ungaria și-a enunțat clar interesul de a menține legătura, de a consolida nația dincolo de frontiere, legăturile economice, culturale și așa mai departe. Totul se întinde atât cât se permite. Noi suntem mai generoși, suntem focalizați pe problemele interne. Ni s-au definit dușmanii.”

„Am aflat, spre exemplu, că Rusia și Bruxelles-ul sunt foarte mulțumiți de evoluțiile din Moldova. Și noi am fost mulțumiți de evoluțiile din Moldova, conform declarațiilor oficiale. Mă refer la defuncta alianța ACUM cu Partidul Socialiștilor. Bruxelles-ul a fost mulțumit și Moscova a fost mulțumită, și Bucureștiul a fost mulțumit, conform declarațiilor. De aici s-a putut înțelege că România s-a aflat în parteneriat cu Rusia în ceea ce privește Moldova, eu nu am înțeles altceva”, susține fostul număr doi din SIE.

Fostul șef operativ al SIE, despre relația dintre politic și serviciile de informații

Silviu Predoiu susține despre existența statului paralel că au existat interese comune pe care le-au avut oameni din servicii și politicieni.

„Au existat câțiva indivizi antrenați împreună și uniți de niște interese. Întotdeauna vor fi asemenea oameni. Puterea lor e dată de slăbiciunea celorlalți. Aici se poate dezvolta tema despre controlul politicului, care acuză tot timpul că serviciile sunt cele care controlează, pentru că nu sunt dispuși să-și asume răspunderea. Spun asta cu toată seriozitatea și îmi asum răspunderea, oricând”

Fostul șef operativ al SIE susține că acum politicul nu mai poate fi controlat de servicii.

„Eu nu cred că mai este posibil. Nu mai poți în momentul de astăzi. Pot fi, repet, persoane, grupuri, foarte mici, unite de niște interese, dar nu mai poți să dai ordine. Se vorbește despre statul paralel din 2017, erau atunci 27 de ani de la revoluție. Au rămas câțiva oameni dintre cei vechi. Media de vârstă în servicii e de 30 de ani”.

Predoiu a explicat și cum funcționează relația dintre politic și servicii.

„Politicul vine la servicii nu să le ceară, ci să le întrebe ce să facă. Aceasta este problema. Nu spune: „uite ce vreau eu să fac pe spațiul X, în baza informațiilor primite, am ajuns la concluzia că asta trebuie făcut”. Politicianul spune în schimb: „Dar dumneavoastră ce credeți că ar trebui să fac pe spațiul X?” Și în momentul acela, s-au și inversat raporturile”, a declarat Silviu Predoiu.

Silviu Predoiu a fost numit la data de 18 noiembrie 2005 în funcția de adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe, unde a activat până în august 2018 când a fost trecut în rezervă de președintele Klaus Iohannis.

