Fotografie cu premierul și mai mulți miniștri fumând și aparent consumând alcool într-un birou, publicată de Eugen Teodorovici

Fostul ministru de finanțe Eugen Orlando Teodorovici publică vineri, pe pagina sa de Facebook, o fotografie în care apar, într-un birou, premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul economiei, Virgil Popescu, ministrul transporturilor, Lucian Bode, și ministrul de externe, Bogdan Aurescu, discutând într-o manieră informală.

Premierul Ludovic Orban fumează, ministrul de externe (care poartă mănuși de protecție) are în mână un trabuc, iar ministrul economiei ține un pahar, aparent cu o băutură alcoolică. Ministrul Bode stă la un birou pe care se văd o sticlă de șampanie, mai multe pahare, unele par a fi cu bere, dar și niște farfurii cu aperitive. Raluca Turcan este singura care are mască de protecție, dar o ține sub bărbie.

Fotografia s-a viralizat în scurt timp pe rețelele sociale, fiind intens comentată.

Eugen Teodorovici susține că scena a fost surprinsă în biroul prim-ministrului României și îi cere lui Ludovic Orban să-și dea demisia. „Capitalul românesc așteaptă măsuri pentru salvare și relansare economică, Orban și gasca lui de hoți și trădători de țară fumează, consumă băuturi alcoolice și își ghiftuiesc burdihanele, culmea... în birourile instituțiilor publice pe care le conduc‼️”, scrie fostul vicepreședinte PSD, postare însoțită de hashtag-ul „#opriticiumagalbena”.

