EXCLUSIV. George Maior: Va veni o vreme când voi putea vorbi mai mult. Nu cred că le va face plăcere unora

„Nu am nicio intenţie politică, nu fac acţiuni subterane, supraterane”. Aceste este mesajul ambasadorului României în SUA, a cărui revocare a fost cerută, sâmbătă, de președintele PSD, Liviu Dragnea. George Maior a acordat un interviu pentru „Pașaport diplomatic”, cu câteva zile înainte de solicitarea liderului social-democrat.

Balazs Barabas: Senatorul John McCain a murit de curând, dar ca un ultim gest a trimis o scrisoare pentru România, în care spunea cât de importantă este lupta anticorupţie. Cum suntem priviţi, în acest moment, din Statele Unite?

George Maior: Este o mare pierdere pentru politica americană. Aş vrea să vă spun că am avut onoarea să discut cu domnia sa de mai multe ori şi chiar cu prilejul zilei naţionale să adreseze un mesaj special României legat printre altele şi de susţinerea comună a valorilor pe care se clădeşte acest parteneriat. Într-adevăr, această problemă legată de aspectele axiologice, de valori democratice este o temă a dialogului strategic româno-american, alături de cea de securitate, de cea politică, cea economică, de cea culturală. Eu consider că, aşa cum în repetate rânduri s-a exprimat conducerea americană, prin diverse instituţii, inclusiv sau îndeosebi departamentul de stat american, România a făcut în ultimii ani, şi aici vorbim de o durată mai lungă de timp, progrese mari, fiind la un moment dat dată ca un model în regiune sub aspectul modului în care s-a aplicat legea în România. Dialogul va continua întotdeauna ca între doi prieteni, aliaţi, care îşi spun direct preocupările, care pot da sugestii într-o relaţie simetrică şi echilibrată, nu o relaţie cum încearcă s-o portretizeze unii, de subordonare într-un fel, sau una care să fi... să atace elemente legitime ale suveranităţii româneşti. Văd că acest termen se foloseşte din ce în ce mai des. Un aspect fundamental al suveranităţii, pentru cei care ştiu istorie, este faptul că şi acest concept a progresat sub multe planuri, inclusiv pe cel al valorilor. Deci este o temă aflată în atenţie, în discuţie, în conversaţia noastră politico-strategică cu prietenul nostru american.

Balazs Barabas: Preşedintele Trump are un stil destul de neobişnuit şi de imprevizibil de a face politică. Se răsfrânge această personalitate şi această abordare şi asupra departamentului de stat, de exemplu în discuţiile pe care le aveţi cu dl. Pompeo?

George Maior: Este mult mai coerent şi articulat în viziunea strategică decât s-ar părea ca percepţie la prima vedere. Coerent în promovarea intereselor strategice americane, aşa cum trebuie să fie, în viziunea sa. Dialogul este foarte bun cu dl. Pompeo. Dl. Pompeo de când a preluat departamentul de stat a reuşit şi o reformă substanţială în zona comunicării cu diversele ambasade, inclusiv cu noi. Cunoaşte foarte bine realităţile din România, am avut privilegiul să fiu decorat de domnia sa înainte de a prelua această funcţie, pe vremea când era directorul agenţiei centrale de informaţii, am avut multiple discuţii. Repet, viziunea asupra zonei este una care plasează România ca un pivot în ceea ce priveşte promovarea relaţiei transatlantice, a securităţii regionale şi a modului în care ne raportăm la marile provocări care vin de la estul frontierelor NATO şi ale Uniunii Europene. Ceea ce este un progres strategic aş spune, în modul în care România îşi poate juca o şansă imensă în acest context internaţional foarte complicat şi incert, aşa cum aţi spus şi dvs.

Balazs Barabas: În ce măsură poate fi Rusia considerată un pericol pentru regiunea noastră?

George Maior: Este din păcate o preocupare legată de influenţa Rusiei, de încercarea de proiecţie, de putere şi influenţă în zona aceasta a UE, Europa Centrală şi de Est dar nu numai, vedeţi foarte bine şi dezbaterile din America pe incluziunea Rusiei în sistemul electoral american. Rusia desfăşoară acţiuni puternice de la cele de tip militar, prin militarizarea peninsulei Crimeea până la acţiuni hibride foarte sofisticate, extrem de nuanţate de influenţare a opiniei publice, măsuri active chiar în sensul clasic al termenului, acţiuni cyber de încercare de dezbinare în interiorul societăţilor democratice ale statelor membre UE, de dezbinare în interiorul alianţelor din care facem parte, mă refer la NATO şi Uniunea Europeană, încercând să-şi promoveze uneori extrem de dur interesele economice în domeniul energetic în special. De aceea fără a respinge ideea unui dialog cu Rusia, care este necesară, este un aspect care ar putea produce o mai multă predictibilitate într-un sistem internaţional destul de fluid, acest dialog ar trebui totuşi să se desfăşoare în conformitatea cu nişte principii esenţiale, şi ale dreptului internaţional, şi ale unei anumite etici diplomatice, bazate pe un soi de egalitate în comunicare şi în expunerea intereselor ambelor părţi. Nu printr-o relaţie dură, de subordonare într-un fel, faţă de o mare putere, să recunoaştem acest lucru.

Balazs Barabas: În ce măsură vedeţi o perspectivă de a obţine rezultate în discuţiile cu Rusia din moment ce ei resping orice acuzaţie de imixtiune în procesul electoral american, resping toate acuzaţiile de atacuri cibernetice şi în UE, şi în SUA. Pe de altă parte îşi manifestă foarte puternic resentimentele faţă de prezenţa militară americană în România. Deci, în aceste circumstanţe pe ce plan şi prin ce abordări se poate discuta cu Rusia?

George Maior: Sunt de acord cu analiza dvs. Deci Rusia ar trebuie să reflecteze serios la aceste acţiuni care depăşesc o graniţă roşie în ceea ce priveşte, repet, un anumit principiu al dreptului internaţional şi un anumit model şi o anumită etică a elementului de colaborare în relaţiile internaţionale, dincolo de aspectele dure de tip geopolitic. Dacă Rusia ar înţelege de exemplu să oprească procesele de demilitarizare în Crimeea, să vadă Marea Neagră nu ca pe un lac rusesc sau într-un sistem de competiţie regională cu puterile regionale din zona Mării Negre. Dacă Rusia ar renunţa la folosirea elementului cyber ca element de proiecţie de putere în interiorul unor societăţi, bineînţeles că atunci s-ar crea o bază mai bună politică pentru începerea unei discuţii cu Rusia. Până atunci din păcate sunt sceptic, într-adevăr, vedeţi că au încercat şi încearcă şi americanii la nivel de putere mondială să facă acest lucru. Nu s-au obţinut progrese în urma ultimelor întâlniri. Vor mai fi încercări cu siguranţă, şi fiţi convins că în ciuda, iarăşi, a unor percepţii, informaţii parţiale, fragmentate, asupra acestui demers american de a avea o comunicare cu Rusia, America a pus pe tapet foarte serios aceste lucruri în întâlnirea pe care a avut-o la cel mai înalt nivel, mă refer la întâlnirea Trump-Putin. Ceea ce este încurajator. Şi vreau să vă spun că am fost imediat informaţi despre contextul discuţiilor, despre sensul discuţiilor şi conţinutul discuţiilor, lucru care m-a bucurat foarte mult, o discuţie amplă am avut la departamentul de stat asupra acestor evenimente, am putut să informez acasă, pentru a înţelege mai bine toată această dinamică foarte interesantă în plan mondial.

Balazs Barabas: Ministrul român al apărării şi secretarul de stat al apărării Jim Mattis se vor întâlni în curând. Indică acest lucru faptul că rezboiul rece sau tensiunile dintre aceste părţi s-au acutizat?

George Maior: Discuţiile vor avea şi un caracter regional, o analiză a dinamicii regionale fie că e vorba de balcani, zonă de interes pentru noi, fie că e vorba de Marea Neagră, de vecinii noştri, Ucraina sau chiar Moldova, dar se vor axa şi pe un element bilateral care este într-o dezvoltare şi o dinamică foarte bună, cel pe acest plan al apărării şi securităţii. Inclusiv în ceea ce priveşte, repet, şansa României de a deveni un pivot strategic în ecuaţia transatlantică în această regiune, inclusiv prin reforma şi modernizarea apărării. Să nu uităm că urmează, că sunt în curs achiziţii importante, care vor face din România unul dintre cei mai importanţi actori militari regionali, cu cel mai mare buget din istoria noastră, şi ceea ce e interesant, al unei ţări din sud-vestul Europei. În acest moment, bugetul nostru, chiar cuantificat în cash, cum spun americanii, este mai mare decât al oricărui stat din zona sud-est-europeană. Spune mult acest lucru despre potenţialul de proiecţie europeană. Spune mult acest lucru despre potenţialul de proiecţie şi de politică externă dat de o politică de apărare de acest tip dar şi de capacitatea noastră de descurajare inteligentă în această zonă de frontieră a NATO. Acest aspect va fi discutat serios şi în detalii concrete cu dl. Mattis, care este un secretar al apărării extrem de articulat din punct de vedere al viziunii strategice, ştie care este potenţialul României, ştie ce rol avem de jucat, ştie cum poate fi dezvoltată relaţia dintre România şi SUA pe planul apărării, inclusiv în cadrul NATO.

Balazs Barabas: România ar putea fi un pivot strategic şi din punct de vedere al energiei. V-aţi întâlnit şi cu secretarul de stat al energiei. În cursul discuţiilor a fost abordată şi legea offshore?

George Maior: Am abordat legea offshore din perspectiva intereselor româneşti. A fost adoptată o lege offshore de către Parlament, care într-un fel este bună pentru interesele naţionale economice româneşti dar care, bineînţeles, aşa cum au afirmat şi preşedintele camerei deputaţilor, şi cum a acţionat preşedintele României, poate fi corectată. Deci acest aspect ne revine nouă. Sper ca ea să fie corectată pentru că acest cadru va asigura stabilitate şi predictibilitate pentru investitori în viitor. Ei au nevoie de această lege pentru a investi. Asta ca să disipăm tot felul de speculaţii privind faptul că ţărişoara noastră este jefuită, lucruri false, patriotism fals de fapt, lipsă de patriotism din partea celor care spun acest lucru pentru că acest, cum aţi spus bine, pivot militar trebuie să fie completat de unul economic, iar investiţiile, fie că nu neapărat vorbim de Exxon, dar investiţiile în energie completează acest tablou strategic esenţial pentru forţa României în plan extern. Şi sper ca el să se realizeze.

Balazs Barabas: S-a anunţat deja de un timp, numele viitorului ambasador al SUA la Bucureşti. Aţi avut ocazia să vă întâlniţi cu el?

George Maior: Mă voi întâlni la revenirea în Statele Unite. Aşteptăm întotdeauna cu interes venirea unui ambasador american care poate întotdeauna dinamiza calitativ şi această perspectivă, relaţia strategică şi sunt convins că o va face, mai ales că este un bun cunoscător al realităţilor româneşti şi ţine foarte mult la acest parteneriat din informaţiile pe care le am.

Balazs Barabas: Dar nu are experienţă diplomatică.

George Maior: Vedeţi, există o discuţie aici privind experienţa diplomatică. Uneori un ambasador politic poate impulsiona prin relaţiile pe care le are, la nivelul unei administraţii sau alta, dialogul la cel mai înalt nivel. Aşa cum a făcut-o de exemplu ambasadorul Taubman într-o perioadă, dacă reţineţi, cu preşedintele Bush, care a vizitat România de două ori, aşa cum a făcut-o ambasadorul Gitenstein, era foarte apropiat de fostul vicepreşedinte Biden, şi de aici o relaţie specială. Sperăm că acest lucru se va întâmpla. Oricum, un ambasador politic este dublat de o garnitură excepţională de profesionişti la ambasadă.

Balazs Barabas: Dacă vorbim despre întâlniri, se pare că ţările din regiune au avut mai multe întâlniri la nivel înalt cu oficial americani decât România. Este acesta un semn al relaxării, să spunem, al relaţiilor dintre România şi SUA?

George Maior: N-aş spune că au avut. România a fost prima ţară din această zonă care a avut o întâlnire la cel mai înalt nivel, dublată şi de un eveniment de prestigiu, conferinţa de presă comună la Rose Garden. Ultima asemenea conferinţă a avut loc, dacă puteţi să vă imaginaţi, prin 1978, la vizita fostului preşedinte Ceauşescu la preşedintele Carter, când au avut o conferinţă de presă în Rose Garden, bine, în alt context geopolitic, al războiului rece. După aceea, întâlnirea la nivelul secretarului de stat, al secretarului comerţului, al secretarului energiei, eu zic că e o dinamică foarte consistentă şi repet, împreună cu Polonia, cred că formăm o axă semnificativă pentru relaţia transatlantică în această zonă.

Balazs Barabas: Numele dvs. este pomenit des în ultima vreme în scandalurile de politică internă. De ce credeţi că sunteţi atât de des menţionat?

George Maior: Nu ştiu, poate că sunt un tip mai interesant. Poate că există o anumită percepţie că aş putea, ba să coordonez, de la Washington, mişcări, aşa cum s-a afirmat, de altfel, noi mişcări politice, ba să influenţez anumite tendinţe politice, sunt lucruri false. De fapt e o campanie recurentă de ştiri false în ceea ce mă priveşte, de analize fragmentate care vor să proiecteze o anumită imagine. Vreau să resping aceste lucruri. Eu n-am reacţionat pentru că din această calitate de ambasador nu mă preocupă ceea ce se bârfeşte sau de discută în câmp direct, public, în sens intern. Chiar mă preocupă relaţia aceasta cu SUA şi cred că am construit şi am făcut foarte multe cu resurse foarte puţine, trebuie să subliniez acest lucru, primite de acasă, pentru consolidarea parteneriatului şi evoluţia sa calitativă. Va veni o vreme, şi nu cred că o să le facă plăcere unora, când voi putea să şi vorbesc mai mult, dintr-o calitate, hai să spun, privată. Dar să se liniştească, să se calmeze, nu am nicio intenţie politică, nu fac acţiuni subterane, supraterane, subtext, de tip politic, de tip media etc, cum s-a tot vehiculat. Chiar îmi văd de treabă cât pot de bine şi cu profesionalism, zic eu, acolo.

Balazs Barabas: Despre ce subiecte veţi putea discuta, când veţi putea?

George Maior: Despre orice. Să răspund şi eu acestor lucruri...

Balazs Barabas: Politică actuală, politică mai îndepărtată?

George Maior: Nu, politica actuală mă interesează dintr-un singur punct de vedere, să fie suficient de predictibilă, şi este, pentru un punct de vedere extern, în ceea ce priveşte priorităţile strategice legate de România transatlantică, România europeană, relaţia fundamentală din punct de vedere al politicii externe cu SUA, acest parteneriat. Acest lucru funcţionează, restul, bătăliile noastre interne le privim şi noi ca orice spectator privat.

Balazs Barabas: Spuneaţi că aveţi resurse puţine şi aţi putea face mai multe pentru România. Ce aţi avea nevoie?

George Maior: Eu vreau să vă spun că foarte multe state, şi este oficial, am şi informat acasă, dar se poate consulta site-ul departamentului justiţiei, nu-l numesc, inclusiv state din regiune au alocat sume imense de lobby, pentru promovarea intereselor naţionale ale lor. La noi această noţiune are un caracter negativ, la alţii nu. Noi operăm pe simplele resurse pe care le primim. Părerea mea e că bugetul este mic în comparaţie cu ce ar trebui să facem dar iată că reuşim să facem şi vizite la nivel de preşedinţi fără lobby şi cu bugete foarte mici. Diplomaţi extraordinar de profesionişti, şi vreau să spun acest lucru foarte explicit şi clar, o echipă diplomatică foarte profesionistă, extraordinar de capabilă să înţeleagă extrem de rapid dinamica internă americană, interesele americane şi să cupleze cu cele ale noastre... sunt mulţumit. Resursa noastră umană este totuşi excepţională. Resursa financiară e mai precară.

