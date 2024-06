George Tuță: Am câștigat la Sectorul 1. Nu a fost nicio suspiciune rezonabilă de fraudă

Candidatul PNL la Primăria Sectorului 1, George Tuţă, a declarat marţi că în urma centralizării făcute de partidul, a câştigat această competiţie. „De fapt, Sectorul 1 a câştigat, pentru că, după un mandat de circ şi de scandal, intrăm într-o normalitate”, a mai spus liberalul.

„Voturile au fost numărate de fiecare birou de secţie de vot, reprezentanţii noştri ne-au adus procesele verbale, noi am făcut centralizarea proceselor verbale pe care sunt semnăturile tuturor reprezentanţilo de la toate formaţiunile politice şi în urma centralizării noastre, am câştigat această competiţie. De fapt, Sectorul 1 a câştigat, pentru că, după un mandat de circ şi de scandal, intrăm într-o normalitate în care respectul şi încrederea trebuie să fie la baza şi temelia construcţiei Capitalei, aşa cum Sectorul 1 era recunoscut”, a declarat George Tuţă, liderul PNL Sector 1, într-o declaraţie de presă.

Despre solicitarea lui Clotilde Armand de renumărare a voturilor, Tuţă a precizat că „cei din Biroul electoral de sector vor analiza şi vor răspunde acestei solicitări”.

El a respins şi ideea unei fraude la vot. „Pe tot parcursul zilei de duminică, personal, împreună cu ceilalţi candidaţi am asistat la procesul electoral aşa cum este stipulat în lege, am participat inclusiv la momentul numărării în anumite secţii de vot şi vă spun că nu a fost nicio suspiciune rezonabilă pentru care noi să facem o plângere. Toate măsurile pentru a preveni orice fel de suspiciune, orice înţelegere sau interpretare a unei posibile fraude, noi am fost acolo ca să asistăm la acest proces şi în continuare vom asista şi la acest parcurs al procesului electoral prin care se face centralizarea pentru a-i asigura pe bucureşteni că nu există suspiciuni”, a spus candidatul PNL.

Tuţă a arătat că pe parcursul zilei nu a fost niciun fel de întâmpinare sau plângere.

„Militez pentru un proces cât mai democratic. Pentru a elimina aceste suspiciuni care pot exista, că buletinele de vot sunt depozitate într-o încăpere, noi am cerut încă de ieri forţelor de ordine să monitorizeze video şi audio întreg acest proces, şi mai mult decât atât, camera care a fost sigilată şi păzită de Jandarmerie, înainte de sigilare a fost realizată o copiere a imaginilor pentru a nu exista niciun fel de suspiciune”, a explicat acesta.

„Eu am următoarea certitudine. Ieri, a fost tergiversat procesul de predare a voturilor. Reprezentanţii din secţii au numărat voturile, lucru care a fost consemnat în procesele verbale pe care le-am primit. Mai sunt şapte secţii care nu au fost încărcate în platformă”, a completat el.

Despre priorităţile sale, George Tuţă a spus că vrea să reclădească Sectorul 1, prin reabilitarea clădirilor istorice, clădiri în risc seismic 1. „Sunt 25.000 de locuitori din sectorul 1 stau în clădiri care au nevoie de o astfel de intervenţie rapidă”, a spus Tuţă.

